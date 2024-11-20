https://ria.ru/20241120/zima-1984906747.html
Белгородский губернатор рассказал о подготовке региона к тяжелой зиме
Белгородский губернатор рассказал о подготовке региона к тяжелой зиме - РИА Новости, 20.11.2024
Белгородский губернатор рассказал о подготовке региона к тяжелой зиме
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на пресс-конференции о серьезной подготовке региона к предстоящей зиме. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:09
2024-11-20T20:09
2024-11-20T20:52
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БЕЛГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на пресс-конференции о серьезной подготовке региона к предстоящей зиме. "Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. Просто к тяжелой. Почему? Когда не будет газа, когда не будет света, когда не будет возможности у пожарных и спасательных машин выйти к жителям. Поэтому что? Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы. Будет солярка — значит, на дизельном топливе. Будет бензин — у нас есть запасы бензина. Не будет ничего — у нас есть дрова", — подчеркнул он.Губернатор также сообщил о приобретении специальной техники, включая машины, средства радиолокационной борьбы, детекторы и квадроциклы. По его словам, предугадать на все сто процентов, что ждет регион, невозможно, однако для реагирования на различные сценарии накопился весьма большой инструментарий.Гладков уточнил, что за минувший год из-за атак ВСУ разрушения получили свыше 38 тысяч домов и квартир. Более 32 тысяч из них удалось восстановить, добавил он.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241120/postradavshiy-1984874995.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Белгородский губернатор рассказал о подготовке региона к тяжелой зиме
Белгородский губернатор Гладков заявил о серьезной подготовке региона к зиме
БЕЛГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на пресс-конференции о серьезной подготовке региона к предстоящей зиме.
«
"Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. Просто к тяжелой. Почему? Когда не будет газа, когда не будет света, когда не будет возможности у пожарных и спасательных машин выйти к жителям. Поэтому что? Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы. Будет солярка — значит, на дизельном топливе. Будет бензин — у нас есть запасы бензина. Не будет ничего — у нас есть дрова", — подчеркнул он.
Губернатор также сообщил о приобретении специальной техники, включая машины, средства радиолокационной борьбы, детекторы и квадроциклы. По его словам, предугадать на все сто процентов, что ждет регион, невозможно, однако для реагирования на различные сценарии накопился весьма большой инструментарий.
Гладков уточнил, что за минувший год из-за атак ВСУ
разрушения получили свыше 38 тысяч домов и квартир. Более 32 тысяч из них удалось восстановить, добавил он.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.