https://ria.ru/20241120/zhenschiny-1984603168.html
ВСУ стали кидать на передовую женщин
ВСУ стали кидать на передовую женщин - РИА Новости, 20.11.2024
ВСУ стали кидать на передовую женщин
ВСУ отправляют на передовые позиции на Кураховском направлении женщин, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 150 дивизии с позывным Пенза. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:30
2024-11-20T06:30
2024-11-20T07:39
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ отправляют на передовые позиции на Кураховском направлении женщин, сообщил РИА Новости замкомандира штурмовой роты 150 дивизии с позывным Пенза."Что примечательно — на передние позиции они отправляют и женщин, в том числе снайперш и медиков", - сказал он.Как отметил Пенза, бойцы его подразделения закрепились в окрестностях Курахово и уверенно идут дальше.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он стратегически важен для ВСУ. Его потеря лишит их важных путей снабжения. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ стали кидать на передовую женщин
Замкомандира роты Пенза: ВСУ под Курахово отправляют на передовую женщин