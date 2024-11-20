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Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 20.11.2024 (обновлено: 15:36 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/snayper-1984603318.html
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово
На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, укомплектованные наемниками из Польши, сообщил РИА Новости снайпер 150-й дивизии Светлый. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:00
2024-11-20T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
авдеевка
вооруженные силы украины
польша
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, укомплектованные наемниками из Польши, сообщил РИА Новости снайпер 150-й дивизии Светлый."Против нас — наемники из разных стран. Поляков больше всего, есть и немцы. Их инструкторы заходят на позиции к ВСУ, но как начинаем их "душить" — отступают. А вэсэушники остаются, — рассказывает Светлый. — Сталкивались и с группами, сформированными только из поляков. У них своя форма, шевроны. Сбежать они не успели".Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984592927.html
курахово
авдеевка
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в мире, курахово, авдеевка, вооруженные силы украины, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Польша
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово

Снайпер Светлый: на Кураховском направлении действуют наемники из Польши

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, укомплектованные наемниками из Польши, сообщил РИА Новости снайпер 150-й дивизии Светлый.
"Против нас — наемники из разных стран. Поляков больше всего, есть и немцы. Их инструкторы заходят на позиции к ВСУ, но как начинаем их "душить" — отступают. А вэсэушники остаются, — рассказывает Светлый. — Сталкивались и с группами, сформированными только из поляков. У них своя форма, шевроны. Сбежать они не успели".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоАвдеевкаВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
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