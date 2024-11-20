https://ria.ru/20241120/snayper-1984603318.html

Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово

Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово - РИА Новости, 20.11.2024

Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово

На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, укомплектованные наемниками из Польши, сообщил РИА Новости снайпер 150-й дивизии Светлый. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:00

2024-11-20T07:00

2024-11-20T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

авдеевка

вооруженные силы украины

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24592a7a93882bedde76062542eed5f4.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, укомплектованные наемниками из Польши, сообщил РИА Новости снайпер 150-й дивизии Светлый."Против нас — наемники из разных стран. Поляков больше всего, есть и немцы. Их инструкторы заходят на позиции к ВСУ, но как начинаем их "душить" — отступают. А вэсэушники остаются, — рассказывает Светлый. — Сталкивались и с группами, сформированными только из поляков. У них своя форма, шевроны. Сбежать они не успели".Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.

https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984592927.html

курахово

авдеевка

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курахово, авдеевка, вооруженные силы украины, польша