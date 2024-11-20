https://ria.ru/20241120/zerno-1984733812.html

Погода может помешать рекордному урожаю зерна, предупредили в АКРА

Погода может помешать рекордному урожаю зерна, предупредили в АКРА - РИА Новости, 20.11.2024

Погода может помешать рекордному урожаю зерна, предупредили в АКРА

Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:48

2024-11-20T05:48

2024-11-20T05:48

россия

юг

экономика

дмитрий патрушев

аркадий злочевский

российский зерновой союз

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

россельхозбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949361444_0:97:3470:2048_1920x0_80_0_0_5ecc547375372b55a1741225200272ee.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рекордный урожай зерна в России в 2025 году будет зависеть от зимних погодных условий и урожайности озимой пшеницы, которая составляет около 70% от общего объема производства, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По данным Россельхозбанка, сбор зерновых культур в России в 2025 году может превысить 139,5 миллиона тонн, а урожайность – 29 центнера с гектара. Оба параметра могут войти в тройку лучших за всю историю страны, включая советский период, отмечает банк. "В среднем озимая пшеница составляет около 70% от общего объема ее производства. Таким образом, урожай будущего года во многом зависит от состояния озимых, которое на данный момент остается неопределенным. Обычно первая оценка на основании данных Росгидромета происходит в декабре. При этом результаты весенней посевной кампании, включая данные по зернобобовым культурам, станут понятны только в конце весны. Поэтому текущая оценка может быть лишь очень предварительной. Будущий урожай также будет зависеть от зимних погодных условий и от того, сколько озимых сможет взойти весной следующего года", - сказал Тренин. "Ранее Российский зерновой союз отмечал не самое лучшее состояние посевов, поскольку аграрии были вынуждены сеять их в условиях недостатка влаги из-за дефицита осадков на Юге и в Центральной части страны. Это может привести к снижению урожайности с гектара. Вдобавок, учитывая оценку Института конъюнктуры аграрного рынка о сокращении посевных площадей под озимую пшеницу, возникают дополнительные риски снижения урожая этой культуры", - добавил он. Эксперт отметил, что необходимо учитывать и экономические факторы. "Увеличение стоимости ресурсов для аграриев и высокие ставки по кредитам могут негативно сказаться на инвестициях в сельскохозяйственную технику, технологии и удобрения, если в следующем году не произойдет пропорционального роста цен на зерно по сравнению с 2024 годом. В результате всех этих аспектов прогноз общего урожая зерновых находится под воздействием неоптимальных обстоятельств и рискует оказаться ниже уровня текущего года", - пояснил Тренин. По его прогнозам, урожай зерна в 2025 году может составить 124-126 миллионов тонн, что "не позволит ему войти в тройку лучших результатов в истории России и будет ниже среднего урожая зерновых за последние пять лет", подчеркнул он. В начале ноября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский позднее сообщал, что союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в 2024 году.

https://ria.ru/20241120/zerno-1984726834.html

https://ria.ru/20241114/rossija-1983816181.html

россия

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юг, экономика, дмитрий патрушев, аркадий злочевский, российский зерновой союз, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россельхозбанк