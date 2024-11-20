https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html

Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США

Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США - РИА Новости, 20.11.2024

Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США

Прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:55

2024-11-20T03:55

2024-11-20T03:55

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

нато

в мире

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины, заявил Владимир Зеленский. "Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что произойдет, если США прекратит или сократит военное финансирование Украины. По его словам, в украинском конфликте сейчас "очень сложный период". Он считает очень опасным, если среди европейских стран не будет единства по украинскому вопросу. "И что самое важное: сплоченность между США и Украиной", - заявил Зеленский. Зеленский считает, что будущий президент США Дональд Трамп может добиться прекращения конфликта, и вообще, этот вопрос "гораздо больше зависит от США", чем от России. Он убежден, что для Трампа будет непросто повлиять на руководство РФ, но "если он использует все, что есть у США, да, он сможет". Зеленский заявил о большом влиянии США и "очень больших деньгах" в распоряжении Штатов. Свою похвалу Вашингтону в преддверии прихода к власти Трампа Зеленский озвучил в разговоре с телеканалом, который считается прореспубликанским. Трамп ранее называл Зеленского "торгашом", заявляя, что тот ждет победы демократов на прошедших выборах ради многомиллиардной помощи США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/ugrozy-1984725779.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, в мире, сергей лавров