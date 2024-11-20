Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США
Зеленский в интервью Fox пожаловался на то, что без помощи от США Киев проиграет
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины, заявил Владимир Зеленский.
"Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что произойдет, если США прекратит или сократит военное финансирование Украины.
По его словам, в украинском конфликте сейчас "очень сложный период". Он считает очень опасным, если среди европейских стран не будет единства по украинскому вопросу. "И что самое важное: сплоченность между США и Украиной", - заявил Зеленский.
Зеленский считает, что будущий президент США Дональд Трамп может добиться прекращения конфликта, и вообще, этот вопрос "гораздо больше зависит от США", чем от России.
Он убежден, что для Трампа будет непросто повлиять на руководство РФ, но "если он использует все, что есть у США, да, он сможет". Зеленский заявил о большом влиянии США и "очень больших деньгах" в распоряжении Штатов.
Свою похвалу Вашингтону в преддверии прихода к власти Трампа Зеленский озвучил в разговоре с телеканалом, который считается прореспубликанским. Трамп ранее называл Зеленского "торгашом", заявляя, что тот ждет победы демократов на прошедших выборах ради многомиллиардной помощи США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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