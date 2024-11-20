Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США - РИА Новости, 20.11.2024
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США
Прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:55
2024-11-20T03:55
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
нато
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины, заявил Владимир Зеленский. "Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что произойдет, если США прекратит или сократит военное финансирование Украины. По его словам, в украинском конфликте сейчас "очень сложный период". Он считает очень опасным, если среди европейских стран не будет единства по украинскому вопросу. "И что самое важное: сплоченность между США и Украиной", - заявил Зеленский. Зеленский считает, что будущий президент США Дональд Трамп может добиться прекращения конфликта, и вообще, этот вопрос "гораздо больше зависит от США", чем от России. Он убежден, что для Трампа будет непросто повлиять на руководство РФ, но "если он использует все, что есть у США, да, он сможет". Зеленский заявил о большом влиянии США и "очень больших деньгах" в распоряжении Штатов. Свою похвалу Вашингтону в преддверии прихода к власти Трампа Зеленский озвучил в разговоре с телеканалом, который считается прореспубликанским. Трамп ранее называл Зеленского "торгашом", заявляя, что тот ждет победы демократов на прошедших выборах ради многомиллиардной помощи США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/ugrozy-1984725779.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, в мире, сергей лавров
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, Сергей Лавров
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США

Зеленский в интервью Fox пожаловался на то, что без помощи от США Киев проиграет

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Прекращение военной помощи США Киеву приведет к поражению Украины, заявил Владимир Зеленский.
"Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что произойдет, если США прекратит или сократит военное финансирование Украины.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России
Вчера, 01:36
По его словам, в украинском конфликте сейчас "очень сложный период". Он считает очень опасным, если среди европейских стран не будет единства по украинскому вопросу. "И что самое важное: сплоченность между США и Украиной", - заявил Зеленский.
Зеленский считает, что будущий президент США Дональд Трамп может добиться прекращения конфликта, и вообще, этот вопрос "гораздо больше зависит от США", чем от России.
Он убежден, что для Трампа будет непросто повлиять на руководство РФ, но "если он использует все, что есть у США, да, он сможет". Зеленский заявил о большом влиянии США и "очень больших деньгах" в распоряжении Штатов.
Свою похвалу Вашингтону в преддверии прихода к власти Трампа Зеленский озвучил в разговоре с телеканалом, который считается прореспубликанским. Трамп ранее называл Зеленского "торгашом", заявляя, что тот ждет победы демократов на прошедших выборах ради многомиллиардной помощи США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским
19 ноября, 21:34
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала