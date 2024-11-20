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Раскрыто, кто получит неожиданную прибавку к зарплате с марта 2025 года
Раскрыто, кто получит неожиданную прибавку к зарплате с марта 2025 года - РИА Новости, 20.11.2024
Раскрыто, кто получит неожиданную прибавку к зарплате с марта 2025 года
Введение с 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс понятия наставничества в сфере труда дает возможность некоторым работникам получить надбавку за обучение новых... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:17
2024-11-20T02:17
2024-11-20T02:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Введение с 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс понятия наставничества в сфере труда дает возможность некоторым работникам получить надбавку за обучение новых сотрудников, рассказала агентству “Прайм" менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова.Наставничество — помощь новичкам в освоении профессии. Как правило, оно осуществляется на добровольных началах, поскольку до недавнего времени не было прописано в законе. Но после вступления в марте в силу статьи 351.8 ТК РФ наставникам положена доплата в соответствии с нормативными актами предприятия, пояснил он.В трудовой договор наставника войдут содержание и форма выполнения этой работы, а также размер и условия выплат. Ориентироваться при их установлении будут на принятую на предприятии систему оплаты труда.
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общество, россия, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), зарплата
Общество, Россия, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), Зарплата
Раскрыто, кто получит неожиданную прибавку к зарплате с марта 2025 года
Эксперт Ситникова: с 1 марта работники могут получать надбавку за наставничество