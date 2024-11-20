https://ria.ru/20241120/zapret-1984920170.html

В Орловской области запретят продажу пиротехники

В Орловской области запретят продажу пиротехники - РИА Новости, 20.11.2024

В Орловской области запретят продажу пиротехники

Запрет на продажу пиротехнических изделий вводится решением оперштаба в Орловской области с 1 декабря по 14 января, так как под видом пиротехники в Россию к... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:34

2024-11-20T23:34

2024-11-20T23:35

общество

орловская область

россия

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_c4641f86f83f3671de781048bbc94863.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Запрет на продажу пиротехнических изделий вводится решением оперштаба в Орловской области с 1 декабря по 14 января, так как под видом пиротехники в Россию к Новому году могут попытаться ввозить взрывные устройства, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях. "К сожалению, мы стали получать информацию о том, что под видом пиротехнических изделий будет попытка к Новом году завозить в Российскую Федерацию взрывные устройства, в том числе, начиненные поражающими элементами. Поэтому во избежание этих рисков… приняли решение сегодня оперативным штабом с 1 декабря по 14 января ввести временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями", – заявил губернатор во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам Клычкова, ему известна информация о том, что пиротехнические изделия могут быть использованы для совершения диверсионных актов. Губернатор призвал жителей быть бдительными и отнестись к запрету с пониманием.

https://ria.ru/20241024/tabak-1979766755.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, орловская область, россия, андрей клычков