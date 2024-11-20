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В Орловской области запретят продажу пиротехники
В Орловской области запретят продажу пиротехники - РИА Новости, 20.11.2024
В Орловской области запретят продажу пиротехники
Запрет на продажу пиротехнических изделий вводится решением оперштаба в Орловской области с 1 декабря по 14 января, так как под видом пиротехники в Россию к... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:34
2024-11-20T23:34
2024-11-20T23:35
общество
орловская область
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андрей клычков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Запрет на продажу пиротехнических изделий вводится решением оперштаба в Орловской области с 1 декабря по 14 января, так как под видом пиротехники в Россию к Новому году могут попытаться ввозить взрывные устройства, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях. "К сожалению, мы стали получать информацию о том, что под видом пиротехнических изделий будет попытка к Новом году завозить в Российскую Федерацию взрывные устройства, в том числе, начиненные поражающими элементами. Поэтому во избежание этих рисков… приняли решение сегодня оперативным штабом с 1 декабря по 14 января ввести временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями", – заявил губернатор во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам Клычкова, ему известна информация о том, что пиротехнические изделия могут быть использованы для совершения диверсионных актов. Губернатор призвал жителей быть бдительными и отнестись к запрету с пониманием.
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общество, орловская область, россия, андрей клычков
Общество, Орловская область, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области запретят продажу пиротехники
В Орловской области с 1 декабря по 14 января запретят продажу пиротехники