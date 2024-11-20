https://ria.ru/20241120/zapad-1984919964.html

Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России

Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России - РИА Новости, 20.11.2024

Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России

В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:30

2024-11-20T23:30

2024-11-20T23:30

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белоруссия

курская область

россия

владимир путин

александр лукашенко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях, сообщает телеканал ОНТ в своём расследовании. "Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу "ударил, убежал", или "hit and run", такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, а никто считать не будет, потому что боевики - это животное, зверьё без принципов, их задача убивать всех без разбору", - говорится расследовании белорусского телеканала. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики "готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси". Он также заявил, что если оппоненты белорусской власти "хотят перевернуть страну", им надо бороться на президентских выборах, а не на улице, "без автоматов". По словам президента Белоруссии, "людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против неё, почему вы планируете вооружённое вторжение на территорию Беларуси". Он отметил, что в Белоруссии располагают большим количеством подобных фактов, и надо обо всем этом рассказать людям. ФСБ ранее сообщила, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html

https://ria.ru/20241120/ont-1984914785.html

https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html

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в мире, белоруссия, курская область, россия, владимир путин, александр лукашенко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина