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Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России - РИА Новости, 20.11.2024
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23:30 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zapad-1984919964.html
Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России
Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России - РИА Новости, 20.11.2024
Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России
В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:30
2024-11-20T23:30
в мире
белоруссия
курская область
россия
владимир путин
александр лукашенко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях, сообщает телеканал ОНТ в своём расследовании. "Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу "ударил, убежал", или "hit and run", такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, а никто считать не будет, потому что боевики - это животное, зверьё без принципов, их задача убивать всех без разбору", - говорится расследовании белорусского телеканала. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики "готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси". Он также заявил, что если оппоненты белорусской власти "хотят перевернуть страну", им надо бороться на президентских выборах, а не на улице, "без автоматов". По словам президента Белоруссии, "людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против неё, почему вы планируете вооружённое вторжение на территорию Беларуси". Он отметил, что в Белоруссии располагают большим количеством подобных фактов, и надо обо всем этом рассказать людям. ФСБ ранее сообщила, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html
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в мире, белоруссия, курская область, россия, владимир путин, александр лукашенко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
В мире, Белоруссия, Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Белорусское ТВ: Запад хочет применить тактику, обкатанную ВСУ в России

ОНТ: Запад хочет в Белоруссии применить тактику, обкатанную ВСУ в России

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях, сообщает телеканал ОНТ в своём расследовании.
"Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу "ударил, убежал", или "hit and run", такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, а никто считать не будет, потому что боевики - это животное, зверьё без принципов, их задача убивать всех без разбору", - говорится расследовании белорусского телеканала.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в республику
Вчера, 11:30
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики "готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси". Он также заявил, что если оппоненты белорусской власти "хотят перевернуть страну", им надо бороться на президентских выборах, а не на улице, "без автоматов". По словам президента Белоруссии, "людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против неё, почему вы планируете вооружённое вторжение на территорию Беларуси". Он отметил, что в Белоруссии располагают большим количеством подобных фактов, и надо обо всем этом рассказать людям.
ФСБ ранее сообщила, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.
Минск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы
Вчера, 22:07
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму
Вчера, 22:34
 
В миреБелоруссияКурская областьРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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