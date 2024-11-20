https://ria.ru/20241120/zapad-1984767837.html

Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин

Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.11.2024

Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин

Военно-политические элиты Запада все сильнее понимают, что с Россией надо быть более сдержанными, чтобы не ввязаться в катастрофичный для себя военный конфликт, РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:45

2024-11-20T10:45

2024-11-20T10:45

россия

европа

донбасс

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военно-политические элиты Запада все сильнее понимают, что с Россией надо быть более сдержанными, чтобы не ввязаться в катастрофичный для себя военный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "В военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности в своих действиях, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной, который может привести к катастрофическим для них последствиям", - сказал он. По словам Нарышкина, "помрачение в разуме" наблюдается, строго говоря, не у западной элиты. "Мы видим профессиональную деградацию бюрократической прослойки, которая многие годы с успехом выдает себя за правящий класс на Западе. В особенности это касается ведущих стран Европы, где вереница президентов, премьер-министров и канцлеров всех мастей неизменно обеспечивает интересы глобалистского капитала", - пояснил директор СВР. Эти интересы с годами все более расходятся с государственными благосостоянием и нуждами населения, отметил Нарышкин. "Приходится, например, то и дело объяснять среднестатистическому европейскому избирателю, что для него нет большего счастья, чем жить бедно для спасения экологии, уступить свое рабочее место мигранту во имя толерантности, а самому погибнуть в Донбассе за Украину. Участвовать в столь циничном политическом спектакле способны только невежды или подлецы", - добавил директор СВР. "Что касается западных спецслужб, то могу вас заверить, что невеждам туда доступ закрыт из-за жестких квалификационных требований", - отметил Нарышкин.

https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984661276.html

https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220900.html

россия

европа

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, донбасс, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире