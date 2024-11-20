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Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.11.2024
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10:45 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/zapad-1984767837.html
Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин
Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.11.2024
Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин
Военно-политические элиты Запада все сильнее понимают, что с Россией надо быть более сдержанными, чтобы не ввязаться в катастрофичный для себя военный конфликт, РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:45
2024-11-20T10:45
россия
европа
донбасс
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военно-политические элиты Запада все сильнее понимают, что с Россией надо быть более сдержанными, чтобы не ввязаться в катастрофичный для себя военный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "В военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности в своих действиях, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной, который может привести к катастрофическим для них последствиям", - сказал он. По словам Нарышкина, "помрачение в разуме" наблюдается, строго говоря, не у западной элиты. "Мы видим профессиональную деградацию бюрократической прослойки, которая многие годы с успехом выдает себя за правящий класс на Западе. В особенности это касается ведущих стран Европы, где вереница президентов, премьер-министров и канцлеров всех мастей неизменно обеспечивает интересы глобалистского капитала", - пояснил директор СВР. Эти интересы с годами все более расходятся с государственными благосостоянием и нуждами населения, отметил Нарышкин. "Приходится, например, то и дело объяснять среднестатистическому европейскому избирателю, что для него нет большего счастья, чем жить бедно для спасения экологии, уступить свое рабочее место мигранту во имя толерантности, а самому погибнуть в Донбассе за Украину. Участвовать в столь циничном политическом спектакле способны только невежды или подлецы", - добавил директор СВР. "Что касается западных спецслужб, то могу вас заверить, что невеждам туда доступ закрыт из-за жестких квалификационных требований", - отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984661276.html
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россия, европа, донбасс, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Европа, Донбасс, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин

Нарышкин: элиты Запада все лучше понимают, что с Россией надо быть сдержаннее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военно-политические элиты Запада все сильнее понимают, что с Россией надо быть более сдержанными, чтобы не ввязаться в катастрофичный для себя военный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
"В военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности в своих действиях, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной, который может привести к катастрофическим для них последствиям", - сказал он.
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По словам Нарышкина, "помрачение в разуме" наблюдается, строго говоря, не у западной элиты. "Мы видим профессиональную деградацию бюрократической прослойки, которая многие годы с успехом выдает себя за правящий класс на Западе. В особенности это касается ведущих стран Европы, где вереница президентов, премьер-министров и канцлеров всех мастей неизменно обеспечивает интересы глобалистского капитала", - пояснил директор СВР.
Эти интересы с годами все более расходятся с государственными благосостоянием и нуждами населения, отметил Нарышкин. "Приходится, например, то и дело объяснять среднестатистическому европейскому избирателю, что для него нет большего счастья, чем жить бедно для спасения экологии, уступить свое рабочее место мигранту во имя толерантности, а самому погибнуть в Донбассе за Украину. Участвовать в столь циничном политическом спектакле способны только невежды или подлецы", - добавил директор СВР.
"Что касается западных спецслужб, то могу вас заверить, что невеждам туда доступ закрыт из-за жестких квалификационных требований", - отметил Нарышкин.
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РоссияЕвропаДонбассСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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