Глава Югры на экономическом форуме провел ряд важных переговоров
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на полях Югорского экономического форума обсудил варианты сотрудничества с представителями Пакистана и Казахстана, а также развитие и поддержку креативных индустрий в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встреч.
"Полномочный министр по торговле и инвестициям посольства Исламской Республики Пакистан в РФ господин Шукат Хайят выразил интерес к развитию торговых отношений с нашим регионом… С генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мадьярхановичем Мамутбековым обсудили перспективные направления сотрудничества", - сообщил Кухарук.
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Губернатор отметил, что Югра Пакистану может предложить продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплекса, Пакистан же готов поставлять в округ сельскохозяйственную и кожевенную продукцию, текстиль, спорттовары и медицинские изделия. Помимо этого, Пакистан полтора года назад начал закупать российскую нефть и сейчас заинтересован в увеличении объемов поставок.
Сообщая об усилении сотрудничества с Казахстаном, Кухарук заявил, что стороны рассматривают возможность разработки совместных образовательных программ, которые позволят получать двойные дипломы студентам из Югры и Казахстана.
Также в рамках форума глава региона провел встречу с директором дивизиона развития креативной экономики АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Екатериной Черкес-Заде. На ней стороны обсудили систему развития креативных индустрий и дальнейшие действия для роста креативной экономики в Югре. По словам губернатора, поддержка креативных инициатив и инновационных проектов является важным элементом в стратегии экономического развития, так как способствует созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.
Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. В нем участвуют около 1,5 тысячи человек, в том числе представители крупного и малого бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития. Более 40 промышленных предприятий представляют свои инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.
Организаторами форума выступают правительство Югры, фонд развития Югры, фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", технопарк высоких технологий, торгово-промышленная палата Югры, научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана.