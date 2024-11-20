https://ria.ru/20241120/wildberries-1984754991.html

Срок расследования дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили

Срок расследования дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили - РИА Новости, 20.11.2024

Срок расследования дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили

Срок расследования дела о стрельбе возле офиса Wildberries в Москве продлен до весны, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:53

2024-11-20T09:53

2024-11-20T09:53

происшествия

москва

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Срок расследования дела о стрельбе возле офиса Wildberries в Москве продлен до весны, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 марта 2025 года", - сказано в документе. Там отмечается, что следователи допросили шестерых потерпевших и всех обвиняемых. "Допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц, проведено более 50 обысков, выемок и осмотров предметов; назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе комплексных; получены образцы для сравнительного исследования у обвиняемых и потерпевших... органу дознания даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения иных лиц, причастных к совершению противоправных действий", - отмечается в материалах дела. Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Срок ареста впоследствии был продлен до февраля. Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".

https://ria.ru/20241016/wildberries-1978250815.html

https://ria.ru/20241007/bakalchuk-1976738406.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)