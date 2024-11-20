https://ria.ru/20241120/vsu-1984869366.html

ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT

ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT - РИА Новости, 20.11.2024

ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT

Украинским войскам не хватает эффективной коммуникации на фронте, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных ВСУ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:49

2024-11-20T16:49

2024-11-20T16:49

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинским войскам не хватает эффективной коммуникации на фронте, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных ВСУ. "Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - пишет издание. По словам управляющего дронами младшего сержанта ВСУ, когда он использует тепловизор для того, чтобы зафиксировать движение российских солдат, увидеть форму или знаки отличия военных он не может. Поэтому он должен обратиться к своему руководителю, чтобы не допустить удара по войскам ВСУ, а тому, в свою очередь, нужно связаться с командиром другого батальона, чтобы узнать, нет ли на определенной локации солдат ВСУ. Необходимое для получения обратной связи время - "это не та роскошь, которую военные могут себе позволить", отмечает издание. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241120/nyt-1984823759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, европа, вооруженные силы украины, нато