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ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/vsu-1984869366.html
ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT
ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT - РИА Новости, 20.11.2024
ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT
Украинским войскам не хватает эффективной коммуникации на фронте, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных ВСУ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:49
2024-11-20T16:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинским войскам не хватает эффективной коммуникации на фронте, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных ВСУ. "Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - пишет издание. По словам управляющего дронами младшего сержанта ВСУ, когда он использует тепловизор для того, чтобы зафиксировать движение российских солдат, увидеть форму или знаки отличия военных он не может. Поэтому он должен обратиться к своему руководителю, чтобы не допустить удара по войскам ВСУ, а тому, в свою очередь, нужно связаться с командиром другого батальона, чтобы узнать, нет ли на определенной локации солдат ВСУ. Необходимое для получения обратной связи время - "это не та роскошь, которую военные могут себе позволить", отмечает издание. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241120/nyt-1984823759.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, европа, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT

NYT: эффективная коммуникация на фронте стала проблемой для Украины

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинским войскам не хватает эффективной коммуникации на фронте, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных ВСУ.
"Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - пишет издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В ВСУ рассказали, что произошло с их системами HIMARS
Вчера, 14:15
По словам управляющего дронами младшего сержанта ВСУ, когда он использует тепловизор для того, чтобы зафиксировать движение российских солдат, увидеть форму или знаки отличия военных он не может. Поэтому он должен обратиться к своему руководителю, чтобы не допустить удара по войскам ВСУ, а тому, в свою очередь, нужно связаться с командиром другого батальона, чтобы узнать, нет ли на определенной локации солдат ВСУ. Необходимое для получения обратной связи время - "это не та роскошь, которую военные могут себе позволить", отмечает издание.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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