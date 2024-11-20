ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте, пишет NYT
NYT: эффективная коммуникация на фронте стала проблемой для Украины
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинским войскам не хватает эффективной коммуникации на фронте, сообщает газета New York Times со ссылкой на военных ВСУ.
"Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - пишет издание.
По словам управляющего дронами младшего сержанта ВСУ, когда он использует тепловизор для того, чтобы зафиксировать движение российских солдат, увидеть форму или знаки отличия военных он не может. Поэтому он должен обратиться к своему руководителю, чтобы не допустить удара по войскам ВСУ, а тому, в свою очередь, нужно связаться с командиром другого батальона, чтобы узнать, нет ли на определенной локации солдат ВСУ. Необходимое для получения обратной связи время - "это не та роскошь, которую военные могут себе позволить", отмечает издание.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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