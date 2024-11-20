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Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/vsu-1984741232.html
Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области
Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2024
Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области
Удар нанесен по стратегическому оборонному заводу Украины в Сумской области, после чего на предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:33
2024-11-20T08:33
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Удар нанесен по стратегическому оборонному заводу Украины в Сумской области, после чего на предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В городе Шостка Сумской области есть прилёт БПЛА по ГП "Шосткинский завод "Импульс". После цветения нашей "Герани" на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов", - написал Рогов. По его словам, взрывы были видны даже из города Глухова, расположенного в 33 километрах от предприятия. Рогов подчеркнул, что "Импульс" - единственное на подконтрольной киевскому режиму территории производство по выпуску средств взрывания. На данный момент преждевременно говорить об уничтожении данного предприятия ВПК, но то, что процессу демилитаризации Украины был "придан новый мощный импульс, - это очевидно", добавил Рогов.
https://ria.ru/20241120/pomosch-1984740220.html
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украина, сумская область, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области

Член ОП Рогов: ВС России нанесли удар по оборонному заводу в Сумской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Удар нанесен по стратегическому оборонному заводу Украины в Сумской области, после чего на предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"В городе Шостка Сумской области есть прилёт БПЛА по ГП "Шосткинский завод "Импульс". После цветения нашей "Герани" на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов", - написал Рогов.
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По его словам, взрывы были видны даже из города Глухова, расположенного в 33 километрах от предприятия.
Рогов подчеркнул, что "Импульс" - единственное на подконтрольной киевскому режиму территории производство по выпуску средств взрывания.
На данный момент преждевременно говорить об уничтожении данного предприятия ВПК, но то, что процессу демилитаризации Украины был "придан новый мощный импульс, - это очевидно", добавил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьРоссияВладимир РоговБезопасность
 
 
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