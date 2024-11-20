https://ria.ru/20241120/vsu--1984898154.html

ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области, заявил депутат Госдумы

ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.11.2024

ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области, заявил депутат Госдумы

Украинские войска сожгли в Курской области 14 деревень, разрушили 1139 предприятий, убили 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота, украли 350... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:46

2024-11-20T18:46

2024-11-20T18:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

госдума рф

курская область

россети

ржд

украина

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска сожгли в Курской области 14 деревень, разрушили 1139 предприятий, убили 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота, украли 350 тысяч тонн зерна и вывезли всю технику, которую смогли захватить, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов."300 тысяч голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тысяч голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тысяч тонн зерна, уже убранного - всё это украдено нацистами, вывезено на территорию Украины. Вывезена вся техника, которую они смогли захватить в нашей Курской области", - сказал RTVI Иванов.Депутат отметил, что, так как в зоне боевых действий в Курской области находится 629 гектаров пахотной земли, "сельское хозяйство сегодня в убытке".В том числе, по его словам, украинские военные разрушили "1139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса", а также "почти дотла" сожгли 14 деревень.По словам Иванова, он внес предложение в правительство о том, что регион нуждается в государственной поддержке. Парламентарий считает необходимым разработать госпрограмму помощи Курской, Брянской и Белгородской областей на основе опыта аналогичной поддержки Калининградской, Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.Депутат планирует выступить еще с несколькими предложениями по региону, который представляет в Госдуме. В том числе он предлагает распространить на Курскую область преференции по инвестициям и льготные кредитные программы, перевести туда головные структуры Россетей, РЖД и Росэнергоатома, которые платят в региональные бюджеты "достаточно приличные суммы", и вдвое снизить для региона норматив призыва в ВС, поскольку молодое поколение там сейчас составляет отряды территориальной самообороны.Иванов также призвал расширить информационное пространство России не только на приграничные украинские районы, но и на всю Украину."Нам нужна информационная поддержка. К сожалению, украинские нацисты распространяют свою информацию, а мы в этом плане отстаем. Всё это я буду предлагать в качестве законодательных инициатив", - добавил депутат.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, госдума рф, курская область, россети, ржд, украина, белгородская область