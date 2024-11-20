https://ria.ru/20241120/vstrecha-1984909603.html

Глава Вологодчины провел встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом

Глава Вологодчины провел встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом - РИА Новости, 20.11.2024

Глава Вологодчины провел встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с главой провинции Шэньси Чжао Ганом, сообщает пресс-служба главы Вологодчины. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:39

2024-11-20T20:39

2024-11-20T20:39

вологодская область

шэньси

вологодская область

сиань

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу с главой провинции Шэньси Чжао Ганом, сообщает пресс-служба главы Вологодчины. Ранее в апреле был подписан меморандум о дружественных связях и сотрудничестве между правительством Вологодской области и Народным правительством провинции Шэньси. В рамках ответного визита делегация региона, состоящая из членов Правительства Вологодской области и представителей 18 ведущих компаний, прибыла в город Сиань. "Провели рабочую встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Мы уверены, что наше сотрудничество с Китаем будет взаимовыгодным и долгосрочным. Благодарю губернатора провинции Шэньси за теплый прием и предметный, наполненный конкретикой разговор", – цитирует пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что Вологодская область предлагает китайским партнерам широкий спектр товаров и услуг и готова к расширению экспорта продукции агропромышленного и лесопромышленного комплексов, машиностроения и других отраслей. Китайским партнерам предложены инвестиционные площадки для совместного производства механического и электронного оборудования, реализации проектов в мебельной промышленности, сельском хозяйстве и туризме. Дополнительно запланированы проекты в пищевой промышленности. Перспективная продукция для экспорта – мюсли, легендарное вологодское мороженое, сухие завтраки, шоколадная продукция, отметили в пресс-службе. В свою очередь, Вологодчина заинтересована в приобретении технологических линий и оборудования, картонной упаковки для молочной продукции. Сельхозпредприятия региона планируют увеличить закупки тракторов китайского производства и фронтальных погрузчиков. Стремительно развивается лесопромышленный экспорт. Китайским партнерам предложены пиломатериалы, фанера, плитная продукция (ДСП, МДФ, ДВП), бумага, картон, биотопливо. Готова к сотрудничеству и особая экономическая зона "Вологодская". Инвесторам предоставляются налоговые преференции, меры финансовой и имущественной поддержки, устранение административных барьеров, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241119/vzaimodeystviyu-1984674106.html

https://ria.ru/20241119/partnerstvo-1984675638.html

шэньси

вологодская область

сиань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шэньси, вологодская область, сиань, георгий филимонов