https://ria.ru/20241120/volodin-1984803498.html

Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном - РИА Новости, 20.11.2024

Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, обсуждались региональные инициативы, связанные с... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:11

2024-11-20T13:11

2024-11-20T13:11

политика

республика коми

арктика

воркута

вячеслав володин

ростислав гольдштейн

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми. Об этом сообщается на сайте Госдумы."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми, в том числе касающихся городов Воркута, Инта, Печора и Усинск", - сказано на сайте Госдумы. Володин поддержал предложения Гольдштейна в части развития региона.

https://ria.ru/20241105/komi-1982013985.html

республика коми

арктика

воркута

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика коми, арктика, воркута, вячеслав володин, ростислав гольдштейн, госдума рф