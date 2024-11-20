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Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном - РИА Новости, 20.11.2024
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13:11 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/volodin-1984803498.html
Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном - РИА Новости, 20.11.2024
Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, обсуждались региональные инициативы, связанные с... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:11
2024-11-20T13:11
политика
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арктика
воркута
вячеслав володин
ростислав гольдштейн
госдума рф
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми. Об этом сообщается на сайте Госдумы."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми, в том числе касающихся городов Воркута, Инта, Печора и Усинск", - сказано на сайте Госдумы. Володин поддержал предложения Гольдштейна в части развития региона.
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политика, республика коми, арктика, воркута, вячеслав володин, ростислав гольдштейн, госдума рф
Политика, Республика Коми, Арктика, Воркута, Вячеслав Володин, Ростислав Гольдштейн, Госдума РФ
Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

Володин обсудил с врио главы Коми региональные инициативы по развитию Арктики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми, в том числе касающихся городов Воркута, Инта, Печора и Усинск", - сказано на сайте Госдумы.
Володин поддержал предложения Гольдштейна в части развития региона.
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ПолитикаРеспублика КомиАрктикаВоркутаВячеслав ВолодинРостислав ГольдштейнГосдума РФ
 
 
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