Володин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Володин обсудил с врио главы Коми региональные инициативы по развитию Арктики
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Обсуждались региональные инициативы, связанные с развитием Арктики и северных территорий, а также приоритетные направления социально-экономических программ Республики Коми, в том числе касающихся городов Воркута, Инта, Печора и Усинск", - сказано на сайте Госдумы.
Володин поддержал предложения Гольдштейна в части развития региона.
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