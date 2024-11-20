https://ria.ru/20241120/vertolet-1984875734.html

Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села

Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села - РИА Новости, 20.11.2024

Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села

Прокуратура проверит публикации о том, что глава администрации в Семилукском районе Воронежской области в ответ на жалобы жителей на бездорожье посоветовал им... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:06

2024-11-20T17:06

2024-11-20T17:06

россия

воронежская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура проверит публикации о том, что глава администрации в Семилукском районе Воронежской области в ответ на жалобы жителей на бездорожье посоветовал им купить вертолет, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона. Воронежское региональное отделение Народного фронта накануне опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" историю о том, как к активистам обратилась мать троих детей Юлия Зубкова из села Студеновка. По словам женщины, на улицу Родниковую, где проживает ее семья и около двух десятков соседей, ведет дорога через овраг, который можно одолеть только на полном приводе. А путь через поля и внедорожник в дождь не осилит. С 2019 года люди просят власти сделать дорогу на Родниковую хотя бы проезжей. Прежняя глава сельской администрации отсыпала половину грунтовки строительным боем. Нынешний глава пять лет "кормит завтраками", а во время последней беседы на эту тему и вовсе предложил многодетной семье приобрести вертолет, отмечают в Народном фронте. "По публикациям организована проверка", - сказал представитель прокуратуры. Поселок Студеновка входит в Губаревское сельское поселение. Там заявили РИА Новости, что комментарий готовы предоставить только при личной встрече.

https://ria.ru/20241030/arest-1980996789.html

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россия, воронежская область, происшествия