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Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села - РИА Новости, 20.11.2024
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17:06 20.11.2024
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Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села
Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села - РИА Новости, 20.11.2024
Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села
Прокуратура проверит публикации о том, что глава администрации в Семилукском районе Воронежской области в ответ на жалобы жителей на бездорожье посоветовал им... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:06
2024-11-20T17:06
россия
воронежская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура проверит публикации о том, что глава администрации в Семилукском районе Воронежской области в ответ на жалобы жителей на бездорожье посоветовал им купить вертолет, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона. Воронежское региональное отделение Народного фронта накануне опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" историю о том, как к активистам обратилась мать троих детей Юлия Зубкова из села Студеновка. По словам женщины, на улицу Родниковую, где проживает ее семья и около двух десятков соседей, ведет дорога через овраг, который можно одолеть только на полном приводе. А путь через поля и внедорожник в дождь не осилит. С 2019 года люди просят власти сделать дорогу на Родниковую хотя бы проезжей. Прежняя глава сельской администрации отсыпала половину грунтовки строительным боем. Нынешний глава пять лет "кормит завтраками", а во время последней беседы на эту тему и вовсе предложил многодетной семье приобрести вертолет, отмечают в Народном фронте. "По публикациям организована проверка", - сказал представитель прокуратуры. Поселок Студеновка входит в Губаревское сельское поселение. Там заявили РИА Новости, что комментарий готовы предоставить только при личной встрече.
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россия, воронежская область, происшествия
Россия, Воронежская область, Происшествия
Воронежская прокуратура проверит странные предложения от главы села

В Воронежской области выяснят, советовал ли глава села жителям купить вертолет

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Воронеж. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура проверит публикации о том, что глава администрации в Семилукском районе Воронежской области в ответ на жалобы жителей на бездорожье посоветовал им купить вертолет, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
Воронежское региональное отделение Народного фронта накануне опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" историю о том, как к активистам обратилась мать троих детей Юлия Зубкова из села Студеновка. По словам женщины, на улицу Родниковую, где проживает ее семья и около двух десятков соседей, ведет дорога через овраг, который можно одолеть только на полном приводе. А путь через поля и внедорожник в дождь не осилит. С 2019 года люди просят власти сделать дорогу на Родниковую хотя бы проезжей. Прежняя глава сельской администрации отсыпала половину грунтовки строительным боем. Нынешний глава пять лет "кормит завтраками", а во время последней беседы на эту тему и вовсе предложил многодетной семье приобрести вертолет, отмечают в Народном фронте.
"По публикациям организована проверка", - сказал представитель прокуратуры.
Поселок Студеновка входит в Губаревское сельское поселение. Там заявили РИА Новости, что комментарий готовы предоставить только при личной встрече.
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