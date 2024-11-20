МИД Венесуэлы высмеял Блинкена, назвавшего Гонсалеса избранным президентом
МИД Венесуэлы назвал признание в США Гонсалеса избранным президентом посмешищем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен вновь выставляет себя на посмешище, называя беглого экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса избранным президентом, заявил глава МИД боливарианской республики Иван Хиль.
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"В народе говорят, нельзя вернуться, раз сделался посмешищем. Однако Блинкен, убежденный враг Венесуэлы, упорно намерен сделать это снова, теперь с Гуайдо 2.0, которого поддерживают фашисты и террористы, подчиненные потрепанной политике США", — написал Хиль в своем Telegram-канале.
Блинкен ранее написал в своем блоге в Х, что венесуэльский народ на выборах убедительно проголосовал за Эдмундо Гонсалеса, который является теперь "избранным президентом Венесуэлы", добавив, что демократия требует уважения к воле избирателей.
Комментируя пост Блинкена, Хиль посоветовал ему в последние дни в должности поразмышлять над неудачами и избавлением от имперских и колониальных комплексов после провальных попыток повернуть вспять венесуэльскую демократию.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше двух тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства".
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.