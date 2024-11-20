https://ria.ru/20241120/venesuela-1984728006.html

МИД Венесуэлы высмеял Блинкена, назвавшего Гонсалеса избранным президентом

МИД Венесуэлы высмеял Блинкена, назвавшего Гонсалеса избранным президентом - РИА Новости, 20.11.2024

МИД Венесуэлы высмеял Блинкена, назвавшего Гонсалеса избранным президентом

Госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен вновь выставляет себя на посмешище, называя беглого экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса избранным... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:30

2024-11-20T02:30

2024-11-20T05:44

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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь уходящей администрации США Энтони Блинкен вновь выставляет себя на посмешище, называя беглого экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса избранным президентом, заявил глава МИД боливарианской республики Иван Хиль. "В народе говорят, нельзя вернуться, раз сделался посмешищем. Однако Блинкен, убежденный враг Венесуэлы, упорно намерен сделать это снова, теперь с Гуайдо 2.0, которого поддерживают фашисты и террористы, подчиненные потрепанной политике США", — написал Хиль в своем Telegram-канале.Блинкен ранее написал в своем блоге в Х, что венесуэльский народ на выборах убедительно проголосовал за Эдмундо Гонсалеса, который является теперь "избранным президентом Венесуэлы", добавив, что демократия требует уважения к воле избирателей. Комментируя пост Блинкена, Хиль посоветовал ему в последние дни в должности поразмышлять над неудачами и избавлением от имперских и колониальных комплексов после провальных попыток повернуть вспять венесуэльскую демократию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше двух тысяч человек.Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982484170.html

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венесуэла, каракас, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, в мире