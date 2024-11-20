https://ria.ru/20241120/vagony-1984733683.html

В ФПК рассказали, как готовят пассажирские вагоны к жаре и морозам

В ФПК рассказали, как готовят пассажирские вагоны к жаре и морозам - РИА Новости, 20.11.2024

В ФПК рассказали, как готовят пассажирские вагоны к жаре и морозам

Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее и тщательно проверяют перед каждым рейсом, а во время жары работают усиленные ремонтные бригады, создан запас... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:46

2024-11-20T05:46

2024-11-20T05:46

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

россия

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее и тщательно проверяют перед каждым рейсом, а во время жары работают усиленные ремонтные бригады, создан запас узлов и деталей систем кондиционирования, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Отмечу, что к летнему сезону (так же, как и к зимнему) мы готовимся заранее, и при необходимости вагоны проходят ремонт. Кроме того, подвижной состав тщательно проверяют перед каждым рейсом", - ответил Пястолов на вопрос, как ФПК пытается решать ситуации, когда во время летней жары пассажиры в поездах говорят о неработающих кондиционерах и высокой температуре в вагонах. "В период летней жары ФПК совместно со своим контрагентом создает усиленные ремонтные бригады, запас узлов и деталей систем кондиционирования, а также увеличивает количество резервных вагонов на станциях оборота пассажирских поездов", - добавил глава ФПК. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241120/vagony-1984733073.html

https://ria.ru/20241120/bilety-1984731723.html

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владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, россия, ржд