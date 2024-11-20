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В ФПК оценили популярность плацкарты - РИА Новости, 20.11.2024
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01:45 20.11.2024 (обновлено: 12:09 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/v-1984725961.html
В ФПК оценили популярность плацкарты
В ФПК оценили популярность плацкарты - РИА Новости, 20.11.2024
В ФПК оценили популярность плацкарты
Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:45
2024-11-20T12:09
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе и сидячих вагонах, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов."Плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения", — сказал он. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Экономика
В ФПК оценили популярность плацкарты

ФПК: купе и сидячие вагоны понемногу отбирают пассажиров у популярной плацкарты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту "В Сибирь"
Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту В Сибирь - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту "В Сибирь". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе и сидячих вагонах, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения", — сказал он.
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Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
 
РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
 
 
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