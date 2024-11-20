https://ria.ru/20241120/v-1984725961.html

В ФПК оценили популярность плацкарты

В ФПК оценили популярность плацкарты - РИА Новости, 20.11.2024

В ФПК оценили популярность плацкарты

Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T01:45

2024-11-20T01:45

2024-11-20T12:09

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

экономика

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе и сидячих вагонах, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов."Плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения", — сказал он. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241114/rzhd-1983776020.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика