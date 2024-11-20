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Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны - РИА Новости, 20.11.2024
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10:53 20.11.2024
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Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны - РИА Новости, 20.11.2024
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:53
2024-11-20T10:53
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". Авторы инициативы рассказывали, что в настоящее время в мире смену пола без ограничений - как юридическую, так и медицинскую - разрешают 35 стран. Они также отмечали, что еще две страны разрешают смену пола только по медицинским показаниям.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны

Совфед одобрил запрет на усыновление детей в страны, где можно менять пол

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
Авторы инициативы рассказывали, что в настоящее время в мире смену пола без ограничений - как юридическую, так и медицинскую - разрешают 35 стран. Они также отмечали, что еще две страны разрешают смену пола только по медицинским показаниям.
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