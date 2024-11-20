https://ria.ru/20241120/usynovlenie-1984769302.html

Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны

Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны - РИА Новости, 20.11.2024

Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:53

2024-11-20T10:53

2024-11-20T10:53

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". Авторы инициативы рассказывали, что в настоящее время в мире смену пола без ограничений - как юридическую, так и медицинскую - разрешают 35 стран. Они также отмечали, что еще две страны разрешают смену пола только по медицинским показаниям.

https://ria.ru/20241112/volodin-1983301059.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф