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Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны - РИА Новости, 20.11.2024
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:53
2024-11-20T10:53
2024-11-20T10:53
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства". Авторы инициативы рассказывали, что в настоящее время в мире смену пола без ограничений - как юридическую, так и медицинскую - разрешают 35 стран. Они также отмечали, что еще две страны разрешают смену пола только по медицинским показаниям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в некоторые страны
Совфед одобрил запрет на усыновление детей в страны, где можно менять пол