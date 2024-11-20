Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги
Захватившие храм УПЦ в Киевской области вынесли все иконы и книги на свалку
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), захватившие храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, выбросили из него все иконы и книги на свалку, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
СПЖ в июле сообщал, что ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Киевской области.
"Представители ПЦУ, которые захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области, неделю выносили иконы и книги из храма, сбрасывая их на территории как мусор. Когда закончили - вызвали мусоровоз. Узнав об этом, священник УПЦ отец Игорь пришел к ним уговаривать отдать иконы и книги ему. Но духовные оккупанты не сжалились и прямо на глазах священника погрузили всё в мусоровоз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Как сообщается, на свалке прихожане нашли в числе прочего разбитые иконы, а также Евангелие и Псалтирь.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
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