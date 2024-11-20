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Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги - РИА Новости, 20.11.2024
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21:04 20.11.2024 (обновлено: 21:18 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/upts-1984911391.html
Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги
Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги - РИА Новости, 20.11.2024
Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), захватившие храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T21:04
2024-11-20T21:18
киевская область
украина
россия
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), захватившие храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, выбросили из него все иконы и книги на свалку, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). СПЖ в июле сообщал, что ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Киевской области. "Представители ПЦУ, которые захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области, неделю выносили иконы и книги из храма, сбрасывая их на территории как мусор. Когда закончили - вызвали мусоровоз. Узнав об этом, священник УПЦ отец Игорь пришел к ним уговаривать отдать иконы и книги ему. Но духовные оккупанты не сжалились и прямо на глазах священника погрузили всё в мусоровоз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Как сообщается, на свалке прихожане нашли в числе прочего разбитые иконы, а также Евангелие и Псалтирь. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
https://ria.ru/20241017/zhurnalisty-1978622209.html
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киевская область, украина, россия, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире
Киевская область, Украина, Россия, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, В мире
Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги

Захватившие храм УПЦ в Киевской области вынесли все иконы и книги на свалку

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), захватившие храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, выбросили из него все иконы и книги на свалку, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
СПЖ в июле сообщал, что ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Киевской области.
Украина - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Журналисты сообщили о попытке сторонников ПЦУ захватить собор в Кременчуге
17 октября, 23:33
"Представители ПЦУ, которые захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки Киевской области, неделю выносили иконы и книги из храма, сбрасывая их на территории как мусор. Когда закончили - вызвали мусоровоз. Узнав об этом, священник УПЦ отец Игорь пришел к ним уговаривать отдать иконы и книги ему. Но духовные оккупанты не сжалились и прямо на глазах священника погрузили всё в мусоровоз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Как сообщается, на свалке прихожане нашли в числе прочего разбитые иконы, а также Евангелие и Псалтирь.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
Спасо-Преображенский собор в Чернигове - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
3 ноября, 14:31
 
Киевская областьУкраинаРоссияПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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