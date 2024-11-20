https://ria.ru/20241120/upts-1984760760.html

При Трампе может не быть сторонников разгрома УПЦ, заявил российский посол

При Трампе может не быть сторонников разгрома УПЦ, заявил российский посол - РИА Новости, 20.11.2024

При Трампе может не быть сторонников разгрома УПЦ, заявил российский посол

Киевский режим, подавляющий каноническое православие на Украине, может ждать нелегкий период после прихода к власти следующего президента США Дональда Трампа, в РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:20

2024-11-20T10:20

2024-11-20T10:20

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Киевский режим, подавляющий каноническое православие на Украине, может ждать нелегкий период после прихода к власти следующего президента США Дональда Трампа, в администрации которого может не оказаться сторонников разгрома УПЦ, предположил в разговоре с РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. Издание "Страна.ua", сославшись на свои собственные источники, ранее сообщило, что в политических кругах Украины допускают сценарий, при котором Трамп и его команда вынудят украинские власти прекратить притеснения канонической Украинской православной церкви. "Безусловно, все ждут вообще какую политику в мире будут проводить Трамп и его команда. Судя по высказываниям, которые были раньше, в его команде не будет ярых сторонников разгрома Украинской православной церкви. Это уже хорошо", - сказал РИА Новости Аскальдович на полях Национальной духовной трапезы. Собеседник агентства полагает, что на фоне скорого прихода Трампа к власти киевский режим не ждут легкие дни, в том числе в связи с его политикой по отношению к УПЦ. "Хотя все может быть. Одно дело - слова, намерение, а другое - реальная политика. Все происходит мгновенно. Повороты на 180 градусов или больше происходят буквально на следующий день после прихода к власти руководителя", - отметил дипломат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, украинская православная церковь, страна.ua, московский патриархат, выборы президента сша — 2024, в мире