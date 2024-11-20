Рейтинг@Mail.ru
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984906596.html
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах - РИА Новости, 20.11.2024
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах
Российские войска продолжают продвигаться вперед, не оставляя Украине шансов вернуть освобожденные ими территории, сообщает Sky News со ссылкой на мнение... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:08
2024-11-20T20:08
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
киев
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0f6a35fb31326d5070ff7f26670de2d.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться вперед, не оставляя Украине шансов вернуть освобожденные ими территории, сообщает Sky News со ссылкой на мнение экспертов."У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории", — заявил изданию эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман согласился в этом вопросе с коллегой и заявил, что в настоящее время Россия владеет инициативой в конфликте как минимум на протяжении последнего года."Следующий сложный момент — продолжит ли Запад поддерживать Украину", — добавил Диггинс. Он также усомнился в том, что Украина добьется быстрого вступления в НАТО, которого так жаждет Киев.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984901564.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984894013.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_cd5659817bfc520adf4a1c9bc3436abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, в мире, киев, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Киев, Украина, Россия, НАТО
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах

Sky News: у Украины нет шансов вернуть утраченные регионы

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться вперед, не оставляя Украине шансов вернуть освобожденные ими территории, сообщает Sky News со ссылкой на мнение экспертов.
"У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории", — заявил изданию эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Третья мировая": на Западе пришли в ужас от действий Украины
Вчера, 19:13
Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман согласился в этом вопросе с коллегой и заявил, что в настоящее время Россия владеет инициативой в конфликте как минимум на протяжении последнего года.
"Следующий сложный момент — продолжит ли Запад поддерживать Украину", — добавил Диггинс. Он также усомнился в том, что Украина добьется быстрого вступления в НАТО, которого так жаждет Киев.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины
Вчера, 18:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреКиевУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала