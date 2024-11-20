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"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах - РИА Новости, 20.11.2024
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах
Российские войска продолжают продвигаться вперед, не оставляя Украине шансов вернуть освобожденные ими территории, сообщает Sky News со ссылкой на мнение... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:08
2024-11-20T20:08
2024-11-20T20:08
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться вперед, не оставляя Украине шансов вернуть освобожденные ими территории, сообщает Sky News со ссылкой на мнение экспертов."У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории", — заявил изданию эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман согласился в этом вопросе с коллегой и заявил, что в настоящее время Россия владеет инициативой в конфликте как минимум на протяжении последнего года."Следующий сложный момент — продолжит ли Запад поддерживать Украину", — добавил Диггинс. Он также усомнился в том, что Украина добьется быстрого вступления в НАТО, которого так жаждет Киев.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. Они также взяли под контроль населенные пункты Кременная Балка, Степановка, Вознесенка и Ровнополь, а также село Волченка.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984901564.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Киев, Украина, Россия, НАТО
"Нет шансов": Киеву посоветовали забыть о своих планах
Sky News: у Украины нет шансов вернуть утраченные регионы