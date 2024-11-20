https://ria.ru/20241120/ukraina-1984901564.html

"Третья мировая": на Западе пришли в ужас от действий Украины

"Третья мировая": на Западе пришли в ужас от действий Украины - РИА Новости, 20.11.2024

"Третья мировая": на Западе пришли в ужас от действий Украины

Удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации, заявил американский журналист Джексон Хинкл РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:13

2024-11-20T19:13

2024-11-20T19:13

специальная военная операция на украине

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украина

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джексон хинкл

джо байден

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность", — написал он.По словам журналиста, Киев хочет максимально усложнить цель достижения мира для Дональда Трампа.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России. Ранее на этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.В Кремле заявили, что такое разрешение означает новый виток напряженности. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984888280.html

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