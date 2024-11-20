Рейтинг@Mail.ru
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984900922.html
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 20.11.2024
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме
Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:09
2024-11-20T19:09
в мире
германия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487401_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_216890be93623c5da77054d13d2649e2.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. "Наше посольство в Киеве сегодня работает в ограниченном режиме. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на месте по поводу развития ситуации, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится. Наше посольство по-прежнему доступно для находящихся в стране граждан ФРГ", - сообщили в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос агентства. Украинские СМИ сообщали в среду о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984790105.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487401_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_2bcdb3cb7a6c7ea3508c53f6092ac81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев
В мире, Германия, Украина, Киев
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме

МИД ФРГ: посольство на Украине продолжает работу, но в ограниченном режиме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Киеве
Здание посольства Германии в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание посольства Германии в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ.
Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.
"Наше посольство в Киеве сегодня работает в ограниченном режиме. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на месте по поводу развития ситуации, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится. Наше посольство по-прежнему доступно для находящихся в стране граждан ФРГ", - сообщили в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос агентства.
Украинские СМИ сообщали в среду о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву
Вчера, 12:12
 
В миреГерманияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала