https://ria.ru/20241120/ukraina-1984900922.html

Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме

Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 20.11.2024

Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме

Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:09

2024-11-20T19:09

2024-11-20T19:09

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. "Наше посольство в Киеве сегодня работает в ограниченном режиме. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на месте по поводу развития ситуации, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится. Наше посольство по-прежнему доступно для находящихся в стране граждан ФРГ", - сообщили в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос агентства. Украинские СМИ сообщали в среду о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984790105.html

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в мире, германия, украина, киев