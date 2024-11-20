https://ria.ru/20241120/ukraina-1984900922.html
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 20.11.2024
Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме
Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:09
2024-11-20T19:09
2024-11-20T19:09
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Посольство Германии на Украине на фоне слухов о готовящейся воздушной атаке продолжает работу, но в ограниченном режиме, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. "Наше посольство в Киеве сегодня работает в ограниченном режиме. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на месте по поводу развития ситуации, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится. Наше посольство по-прежнему доступно для находящихся в стране граждан ФРГ", - сообщили в МИД ФРГ в ответ на письменный запрос агентства. Украинские СМИ сообщали в среду о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
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Посольство Германии на Украине работает в ограниченном режиме
МИД ФРГ: посольство на Украине продолжает работу, но в ограниченном режиме