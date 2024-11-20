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На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 20.11.2024 (обновлено: 18:26 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984894013.html
На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины
На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины - РИА Новости, 20.11.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины
Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного оружия, сообщает французский журнал Le Point. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:25
2024-11-20T18:26
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного оружия, сообщает французский журнал Le Point.“Идея о том, что Киев может за год обзавестись простым ядерным устройством, — это техническая и промышленная фантазия. У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус "латентной" ядерной державы”, — пишет издание.Как говорится в публикации, учитывая стратегический риск, который будет представлять собой Украина, вставшая на путь обретения ядерного оружия, маловероятно, что страны-союзники согласятся поддержать такую инициативу."В любом случае, срок в один год является абсолютно нереальным", — резюмировали авторы материала.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984071210.html
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украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины

Le Point: Украина не сможет в течение года обзавестись ядерным оружием

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного оружия, сообщает французский журнал Le Point.
“Идея о том, что Киев может за год обзавестись простым ядерным устройством, — это техническая и промышленная фантазия. У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус "латентной" ядерной державы”, — пишет издание.
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Как говорится в публикации, учитывая стратегический риск, который будет представлять собой Украина, вставшая на путь обретения ядерного оружия, маловероятно, что страны-союзники согласятся поддержать такую инициативу.
"В любом случае, срок в один год является абсолютно нереальным", — резюмировали авторы материала.
Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.
Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
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В Париже сделали срочное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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