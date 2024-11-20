https://ria.ru/20241120/ukraina-1984894013.html

На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины

На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины - РИА Новости, 20.11.2024

На Западе сделали неожиданное заявление о ядерном потенциале Украины

Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного оружия, сообщает французский журнал Le Point. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:25

2024-11-20T18:25

2024-11-20T18:26

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного оружия, сообщает французский журнал Le Point.“Идея о том, что Киев может за год обзавестись простым ядерным устройством, — это техническая и промышленная фантазия. У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус "латентной" ядерной державы”, — пишет издание.Как говорится в публикации, учитывая стратегический риск, который будет представлять собой Украина, вставшая на путь обретения ядерного оружия, маловероятно, что страны-союзники согласятся поддержать такую инициативу."В любом случае, срок в один год является абсолютно нереальным", — резюмировали авторы материала.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984071210.html

https://ria.ru/20241115/oruzhie-1983873268.html

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украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность