Рейтинг@Mail.ru
Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 20.11.2024 (обновлено: 18:33 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984888280.html
Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg
Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2024
Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg
ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:59
2024-11-20T18:33
россия
украина
сша
владимир путин
джо байден
жозеп боррель
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891464630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e459b8e35d3bfd5261d42006d023254.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.&quot;Украинские Вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow. Ранее в среду газета Times сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли ночью удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который удалось оперативно потушить. Обошлось без жертв и разрушений. Позиция РоссииВо вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241120/ssha-1984838279.html
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891464630_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd2b59ca56eb71597b84d1f822d370e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, с-400 «триумф»
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, С-400 «Триумф»
Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Украина впервые применила ракеты Storm Shadow для удара вглубь России

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
«

"Украинские Вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России", — говорится в публикации.

Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Отмечается, что речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow.
Ранее в среду газета Times сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Эксперт рассказал, зачем США разрешили Киеву наносить удары по России
Вчера, 14:52
В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли ночью удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который удалось оперативно потушить. Обошлось без жертв и разрушений.

Позиция России

Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов
Вчера, 08:00
Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS
Вчера, 12:51
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденЖозеп БоррельЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТОС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала