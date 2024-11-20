Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg
Bloomberg: Украина впервые применила ракеты Storm Shadow для удара вглубь России
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
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"Украинские Вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России", — говорится в публикации.
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Отмечается, что речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow.
Ранее в среду газета Times сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли ночью удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который удалось оперативно потушить. Обошлось без жертв и разрушений.
Позиция России
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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