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Economist предрек Украине потерю регионов - РИА Новости, 20.11.2024
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15:11 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984845207.html
Economist предрек Украине потерю регионов
Economist предрек Украине потерю регионов - РИА Новости, 20.11.2024
Economist предрек Украине потерю регионов
Украине придется смириться с присоединением к России новых регионов, пишет британский журнал Economist в своем прогнозе на 2025 год. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:11
2024-11-20T15:11
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украине придется смириться с присоединением к России новых регионов, пишет британский журнал Economist в своем прогнозе на 2025 год. По мнению журнала, боевые действия на Украине в целом могут завершиться в 2025 году. Как полагает Economist, давление на Киев начать переговоры с РФ в значительной степени возрастет в следующем году на фоне проблем Запада с предоставлением ему помощи. "Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий", - говорится в материале издания, в котором также подчеркивается, что любая договоренность об урегулировании конфликта, вероятно, будет предусматривать сохранение за РФ новых регионов. Также журнал считает, что Киев вряд ли вступит в НАТО, пока президентом США будет Дональд Трамп. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, нато, оон, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, ООН, В мире
Economist предрек Украине потерю регионов

Economist: Украине придется смириться с потерей некоторых территорий

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украине придется смириться с присоединением к России новых регионов, пишет британский журнал Economist в своем прогнозе на 2025 год.
По мнению журнала, боевые действия на Украине в целом могут завершиться в 2025 году. Как полагает Economist, давление на Киев начать переговоры с РФ в значительной степени возрастет в следующем году на фоне проблем Запада с предоставлением ему помощи.
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"Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий", - говорится в материале издания, в котором также подчеркивается, что любая договоренность об урегулировании конфликта, вероятно, будет предусматривать сохранение за РФ новых регионов.
Также журнал считает, что Киев вряд ли вступит в НАТО, пока президентом США будет Дональд Трамп.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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