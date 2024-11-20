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Глава МИД Австрии рассказал, что нужно для завершения конфликта на Украине

Глава МИД Австрии рассказал, что нужно для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.11.2024

Глава МИД Австрии рассказал, что нужно для завершения конфликта на Украине

Для разрешения конфликта на Украине необходима поддержка новой администрации США, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:36

2024-11-20T13:36

2024-11-20T13:36

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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Для разрешения конфликта на Украине необходима поддержка новой администрации США, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. "Очевидно, что нам также нужна поддержка новой администрации США. Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира", - сказал австрийский министр на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой после двусторонних переговоров в Вене. По мнению Шалленберга, решать о том, когда, как и где начинать переговоры, должен украинский народ. "Не может быть переговоров о будущем Украины без участия самой Украины. Для меня это базовый принцип, и мы должны его поддерживать. Наша цель - всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве", - пояснил Шалленберг, отметив, что для достижения этого нужна "международная коалиция". "Нам нужна поддержка Бразилии, Китая, Южной Африки, Индии и других стран", - уточнил глава австрийского МИД, призвав выйти за пределы Европейского Союза и установить диалог с перечисленными странами.

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Варвара Скокшина

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