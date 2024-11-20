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СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 20.11.2024 (обновлено: 02:31 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727836.html
СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы
СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:22
2024-11-20T02:31
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
в мире
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."В Полтавской общине слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Полтавской области звучит с 20.56 мск.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве, в Черниговской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727187.html
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полтавская область
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полтавская область, украина, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы

СМИ: в Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный на месте пожара в Полтавской области
Украинский пожарный на месте пожара в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте пожара в Полтавской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"В Полтавской общине слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 02:14
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Полтавской области звучит с 20.56 мск.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве, в Черниговской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Вчера, 01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьУкраинаВ миреВооруженные силы РФКиев
 
 
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