https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727836.html

СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы

СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024

СМИ: в Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:22

2024-11-20T02:22

2024-11-20T02:31

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."В Полтавской общине слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Полтавской области звучит с 20.56 мск.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве, в Черниговской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727187.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984724133.html

полтавская область

украина

киев

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полтавская область, украина, в мире, вооруженные силы рф, киев