https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727187.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы звучат в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:14

2024-11-20T02:14

2024-11-20T02:14

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Харьковская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 20.57 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве, а также в Черниговской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984724133.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины