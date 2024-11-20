https://ria.ru/20241120/ukraina-1984727187.html
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:14
2024-11-20T02:14
2024-11-20T02:14
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Харьковская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 20.57 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве, а также в Черниговской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Харьковской области на фоне тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
«
"Харьковская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит с 20.57 мск.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве, а также в Черниговской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.