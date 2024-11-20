https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение

Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение - РИА Новости, 20.11.2024

Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение

На минувшей конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве глава ГУР Буданов* объявил, что "война с Россией вступает в свою финальную фазу и закончится — РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:05

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спецоперация

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На минувшей конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве глава ГУР Буданов* объявил, что "война с Россией вступает в свою финальную фазу и закончится — самое позднее — в начале 2026 года", потому что российская армия терпит колоссальные потери, а человеческих ресурсов у России уже нет. Это чистая правда, только вместо слова "Россия" нужно вставить "Украина".Многие западные журналисты отмечают, что в последнее время в Киеве обстановка напоминает последние дни Третьего рейха, где окопавшаяся в бункерах нацистская верхушка пыталась перебить общее отчаяние фантастическими планами победы и отсрочить самоубийственными атаками неизбежный конец. Чем это кончилось — хорошо известно. Тем не менее, несмотря на колоссальные потери, Германия как нация смогла сохранить свое "генетическое ядро", выжить и отстроиться. И до начала СВО являлась самой преуспевающей и мощной страной в Западной Европе.В отличие от Германии, нынешняя Украина с подачи своих хозяев сделала все, чтобы понятие "незалежный украинский народ" осталось лишь в архивах — в разделе исторических курьезов, потому что есть все основания полагать, что на территории сегодняшней "страны нерабов" в обозримом будущем будут жить совсем другие люди.Вчера появилась информация, что, исходя из данных МО России за тысячу дней СВО, потери Вооруженных сил Украины составляют более 900 000 человек, при этом число потерь ВСУ в 2024-м уже превысило суммарные потери Киева за два первых года специальной военной операции. С учетом того, что в сводки ведомства не включаются потери на территории противника за линией фронта, реальные потери киевского режима значительно превышают миллион человек, а это значит, что российская армия за время конфликта уничтожила группировку размером в половину всех европейских армий стран НАТО.Растущие каждый день чисто военные потери Украины многократно усугубляются жесточайшим демографическим кризисом и ускоряющимся бегством людей из страны. По данным аналитической публикации американского издания Responsible Statecraft, население Украины с 48,5 миллиона человек в 2001 году сократилось до 29 миллионов в 2023-м и продолжает стремительно уменьшаться. В числе причин — неуклонное старение населения, чрезвычайно низкий уровень рождаемости и эмиграция (минимум восемь миллионов человек). При этом из оставшихся 11,1 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет 7,4 миллиона либо уже мобилизованы, либо непригодны к службе по медицинским показаниям, либо заняты в критичных секторах экономики. Что касается мужчин в возрасте от 15 до 25 лет, на которых разевает роток Зеленский, то из-за демографической ямы, случившейся в 2000-е, их просто арифметически мало и на ситуацию на фронте солдаты-дети не повлияют — от слова никак.Соответственно, по выводам экспертов издания, ситуация на Украине представляет собой классический цугцванг: желание избежать социального и экономического коллапса только ускоряет обрушение фронта из-за нехватки солдат, а любая попытка дополнительно увеличить масштаб мобилизации на Украине механически приводит к изыманию из экономики рабочих рук, а главное — уничтожение фертильного мужского населения в долгосрочной перспективе обнуляет все шансы на восстановление популяции.Исходя из того, что нынешние киевские власти решили пойти по второму пути, в публикации делается однозначный вывод: Киев пока еще может затягивать боевые действия, но из-за этого Украина быстро приближается к точке невозврата и исчезновению украинского государства как такового.Характерно, что "непреклонных защитников" Украины данная перспектива совершенно не смущает. Наоборот, в последние дни с каким-то дьявольским оживлением (если не сказать предвкушением) в западных СМИ началось обсуждение послевоенного восстановления и обустройства Украины или того, что будет в итоге на оставшейся территории. Возможно, под другим названием.В ряде публикаций прямым текстом описывается, что оставшиеся после войны украинцы сами восстановить страну не смогут и для этого придется завезти людей из других стран — минимум 4,5 миллиона человек. Источниками уже определены страны с "избытком рабочей силы", такие как Турция, Индия, Египет, Бангладеш, Шри-Ланка, Филиппины и Вьетнам. Утверждается, что завоз рабочей силы "будет проходить под полным контролем", в результате чего "у страны есть шанс не только на восстановление, но и на превращение в сильного и глубоко интегрированного члена европейского сообщества". Учитывая, как удачно усиливаются и интегрируются европейские страны благодаря странам "с избытком рабочей силы", можно утверждать, что при реализации данного сценария "генетический пул" нынешней Украины безвозвратно растворится, а потомки нынешних любителей Бандеры станут уже совершенно другим народом — назло Путину.В одной из публикаций издания The Conversation есть на удивление здравая цитата: "В истории нет ни одного примера успеха в войне на истощение против России. Будем откровенны: Украину ждет поражение. Стыдно признаться, но Запад никогда не делал ставку на победу Украины, а всегда была лишь стратегия "пускать кровь" России как можно дольше".Вчера постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина будет еще долго вспоминать, как западные ястребы отговорили их от мирного соглашения с Москвой и подтолкнули в сторону неминуемого разгрома.Однако вполне возможно, что многие будущие жители бывшей Украины будут вспоминать это с благодарностью, поскольку это помогло им переехать поближе к вожделенному "волшебному саду", с чем их можно будет искренне поздравить.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241119/problema-1984681215.html

https://ria.ru/20241119/ukraina-1984652922.html

https://ria.ru/20241119/kiev-1984621977.html

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аналитика, украина, россия, спецоперация