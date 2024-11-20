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"Сказка кончилась". Украине отвели пять лет - РИА Новости, 20.11.2024
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08:00 20.11.2024 (обновлено: 08:06 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984648071.html
"Сказка кончилась". Украине отвели пять лет
"Сказка кончилась". Украине отвели пять лет - РИА Новости, 20.11.2024
"Сказка кончилась". Украине отвели пять лет
В Брюсселе утверждают, что Украина и Молдавия могут присоединиться к ЕС до конца 2029 года. Правда, нужно выполнить ряд условий, в том числе искоренить... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:00
2024-11-20T08:06
украина
молдавия
киев
жозеп боррель
дональд трамп
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В Брюсселе утверждают, что Украина и Молдавия могут присоединиться к ЕС до конца 2029 года. Правда, нужно выполнить ряд условий, в том числе искоренить коррупцию. И уступок тут не будет, подчеркивают чиновники. Что это значит на практике — в материале РИА Новости.Главный критерийВ конце октября глава евродипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархели представили доклад Еврокомиссии о перспективах расширения ЕС на ближайшие пять лет. Для этого разработали специальный план.Главное, по словам Борреля, — соответствие кандидата европейским ценностям и геополитической ориентации. Особенно в противостоянии с Москвой."Вы не можете поддерживать связи с Россией или пытаться вести дела с ними как ни в чем не бывало. &lt;...&gt; Либо одно, либо другое", — пояснил он.Согласно докладу, в наибольшей степени требованиям ЕС отвечают Македония, Албания, Черногория, Косово. К Боснии и Герцеговине есть вопросы по поводу реализации антироссийских санкций. Что касается Украины и Молдавии, то их уровень "значительно вырос". А вот Турцией и Грузией в Брюсселе недовольны.Европейские перспективы Анкары давно заморожены из-за проблемы Кипра. Да и постоянные контакты Эрдогана с Путиным вызывают большое раздражение. Тбилиси лишился доверия из-за закона об иностранных агентах и запрета пропаганды ЛГБТ*. Также возникли претензии к судебной системе. Грузии настоятельно рекомендуют привлечь международных экспертов, чтобы проверить судей на благонадежность.Есть нюансКиеву и Кишиневу обещают предметные переговоры по евроинтеграции уже в 2025-м. Но надо усилить борьбу с организованной преступностью и коррупцией. И судя по выступлению в Европарламенте кандидата на пост комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, уверенности в успехе у евробюрократов нет.Начала она с ритуальных признаний в любви к киевскому режиму: "Меня спросили, какую страну я хотела бы видеть первой в ЕС, и я сказала: Украину. &lt;…&gt; Там военное положение, тем не менее даже в такое время реформы продвигаются хорошо". Однако затем потенциальный еврокомиссар несколько раз повторила, что все зависит от реальных достижений. И никакие компромиссы тут невозможны."Одно дело — принятие законов, совсем другое — их имплементация, при которой нередко наблюдается откат. &lt;…&gt; Я не откажусь от серьезных мер в таком случае, поскольку процесс интеграции предусматривает возможность нашего шага назад", — заверила Кос. И добавила: борьба с коррупцией, независимость судебной власти и верховенство права никогда не станут для Брюсселя предметом торга.Отметим, что для Киева комиссар по расширению — третья по важности фигура в ЕС после главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и шефа дипломатии Жозепа Борреля, которого 1 декабря сменит экс-премьер Эстонии Кая Каллас.Старая песняВсе эти заявления не стоит воспринимать как признак скорого расширения ЕС, полагает доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. По его мнению, это такая "сказка", мотивирующая кандидатов продолжать антироссийскую политику."Многие надеются вступить в ЕС. Прежде всего это Балканские страны. Больше других к этому готова Черногория, но даже ее не примут в 2025 году. А Молдавии и Украине понадобится минимум десять лет, чтобы лишь приблизиться к выполнению европейских условий. Но это при стандартной ситуации. Как известно, Киев и Кишинев уже получили статус кандидата по ускоренной программе. Нельзя исключать того, что Брюссель примет еще ряд политически мотивированных решений", — говорит эксперт.Впрочем, он считает, что с нынешним ворохом проблем Украине и Молдавии в ЕС не прорваться. Какой бы ни была политическая подоплека, экономические риски для европейцев слишком велики."Даже если предположить, что через пять лет в Брюсселе получат заряд оптимизма, Киеву выкатят новые требования. К примеру, Польша поднимет вопрос Волынской резни, а Венгрия — защиты национальных меньшинств. К тому же нужно думать, что делать с границами Украины и Молдавии, если они станут внешними рубежами ЕС", — добавляет Топорнин.Допустим, ради евроинтеграции Кишинев откажется от претензий на Приднестровье, а Киев — на Донбасс и Крым. В ЕС все равно их не встретят с распростертыми объятиями. "Промышленность Украины была сосредоточена в Донбассе, Молдавии — в Приднестровье. Без этих регионов поднять экономику до какого-то приемлемого уровня в обозримом будущем не получится. То есть ЕС достанется еще пара дотационных государств", — отмечает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен: в Еврокомиссии специально указывают Киеву и Кишиневу на проблемы с коррупцией, так как ее масштабы сложнее всего оценить. В Болгарии и Румынии, например, тоже много взяточников, но никого это не смущает, а для Украины и Молдавии те же претензии могут стать непреодолимым препятствием."После избрания Дональда Трампа президентом США Европа оказалась в подвешенном состоянии. Если следующий хозяин Белого дома решит переложить на ЕС расходы на ВСУ, Брюссель точно не станет заниматься украинской евроинтеграцией. Вместе с тем демонстрировать поддержку киевских властей нужно", — пояснил политолог.И уточнил: как бы ни развивались события, присоединение Украины к ЕС — непомерное бремя для европейцев. А у них за последние годы накопилось много собственных проблем.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html
https://ria.ru/20241001/evrosoyuz-1975568890.html
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украина, молдавия, киев, жозеп боррель, дональд трамп, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Украина, Молдавия, Киев, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
"Сказка кончилась". Украине отвели пять лет

Политолог Топорнин: Украина будет соответствовать требованиям ЕС через 10 лет

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В Брюсселе утверждают, что Украина и Молдавия могут присоединиться к ЕС до конца 2029 года. Правда, нужно выполнить ряд условий, в том числе искоренить коррупцию. И уступок тут не будет, подчеркивают чиновники. Что это значит на практике — в материале РИА Новости.

Главный критерий

В конце октября глава евродипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархели представили доклад Еврокомиссии о перспективах расширения ЕС на ближайшие пять лет. Для этого разработали специальный план.
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главное, по словам Борреля, — соответствие кандидата европейским ценностям и геополитической ориентации. Особенно в противостоянии с Москвой.
"Вы не можете поддерживать связи с Россией или пытаться вести дела с ними как ни в чем не бывало. <...> Либо одно, либо другое", — пояснил он.
Согласно докладу, в наибольшей степени требованиям ЕС отвечают Македония, Албания, Черногория, Косово. К Боснии и Герцеговине есть вопросы по поводу реализации антироссийских санкций. Что касается Украины и Молдавии, то их уровень "значительно вырос". А вот Турцией и Грузией в Брюсселе недовольны.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Европейские перспективы Анкары давно заморожены из-за проблемы Кипра. Да и постоянные контакты Эрдогана с Путиным вызывают большое раздражение. Тбилиси лишился доверия из-за закона об иностранных агентах и запрета пропаганды ЛГБТ*. Также возникли претензии к судебной системе. Грузии настоятельно рекомендуют привлечь международных экспертов, чтобы проверить судей на благонадежность.
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Есть нюанс

Киеву и Кишиневу обещают предметные переговоры по евроинтеграции уже в 2025-м. Но надо усилить борьбу с организованной преступностью и коррупцией. И судя по выступлению в Европарламенте кандидата на пост комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, уверенности в успехе у евробюрократов нет.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Начала она с ритуальных признаний в любви к киевскому режиму: "Меня спросили, какую страну я хотела бы видеть первой в ЕС, и я сказала: Украину. <…> Там военное положение, тем не менее даже в такое время реформы продвигаются хорошо". Однако затем потенциальный еврокомиссар несколько раз повторила, что все зависит от реальных достижений. И никакие компромиссы тут невозможны.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента
"Одно дело — принятие законов, совсем другое — их имплементация, при которой нередко наблюдается откат. <…> Я не откажусь от серьезных мер в таком случае, поскольку процесс интеграции предусматривает возможность нашего шага назад", — заверила Кос. И добавила: борьба с коррупцией, независимость судебной власти и верховенство права никогда не станут для Брюсселя предметом торга.
Отметим, что для Киева комиссар по расширению — третья по важности фигура в ЕС после главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и шефа дипломатии Жозепа Борреля, которого 1 декабря сменит экс-премьер Эстонии Кая Каллас.
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Старая песня

Все эти заявления не стоит воспринимать как признак скорого расширения ЕС, полагает доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. По его мнению, это такая "сказка", мотивирующая кандидатов продолжать антироссийскую политику.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
"Многие надеются вступить в ЕС. Прежде всего это Балканские страны. Больше других к этому готова Черногория, но даже ее не примут в 2025 году. А Молдавии и Украине понадобится минимум десять лет, чтобы лишь приблизиться к выполнению европейских условий. Но это при стандартной ситуации. Как известно, Киев и Кишинев уже получили статус кандидата по ускоренной программе. Нельзя исключать того, что Брюссель примет еще ряд политически мотивированных решений", — говорит эксперт.
Впрочем, он считает, что с нынешним ворохом проблем Украине и Молдавии в ЕС не прорваться. Какой бы ни была политическая подоплека, экономические риски для европейцев слишком велики.
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
"Даже если предположить, что через пять лет в Брюсселе получат заряд оптимизма, Киеву выкатят новые требования. К примеру, Польша поднимет вопрос Волынской резни, а Венгрия — защиты национальных меньшинств. К тому же нужно думать, что делать с границами Украины и Молдавии, если они станут внешними рубежами ЕС", — добавляет Топорнин.
Допустим, ради евроинтеграции Кишинев откажется от претензий на Приднестровье, а Киев — на Донбасс и Крым. В ЕС все равно их не встретят с распростертыми объятиями. "Промышленность Украины была сосредоточена в Донбассе, Молдавии — в Приднестровье. Без этих регионов поднять экономику до какого-то приемлемого уровня в обозримом будущем не получится. То есть ЕС достанется еще пара дотационных государств", — отмечает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАкция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдавии
Акция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдовы - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Акция протеста в Тирасполе против экономического давления со стороны Молдавии
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен: в Еврокомиссии специально указывают Киеву и Кишиневу на проблемы с коррупцией, так как ее масштабы сложнее всего оценить. В Болгарии и Румынии, например, тоже много взяточников, но никого это не смущает, а для Украины и Молдавии те же претензии могут стать непреодолимым препятствием.
"После избрания Дональда Трампа президентом США Европа оказалась в подвешенном состоянии. Если следующий хозяин Белого дома решит переложить на ЕС расходы на ВСУ, Брюссель точно не станет заниматься украинской евроинтеграцией. Вместе с тем демонстрировать поддержку киевских властей нужно", — пояснил политолог.
И уточнил: как бы ни развивались события, присоединение Украины к ЕС — непомерное бремя для европейцев. А у них за последние годы накопилось много собственных проблем.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
УкраинаМолдавияКиевЖозеп БоррельДональд ТрампЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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