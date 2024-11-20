В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России
Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал угрозы Зеленского в адрес России абсурдом
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Россию необходимо принудить силой к "справедливому миру".
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"Сама формулировка о принуждении России к миру удивляет. Эти бравадные речи абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений. Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.
В Кремле 15 ноября заявили, что готовность к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили об июньском выступлении главы государства в российском МИД, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.
В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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