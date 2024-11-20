https://ria.ru/20241120/ugrozy-1984725779.html

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России - РИА Новости, 20.11.2024

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о принуждении силой России к... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T01:36

2024-11-20T01:36

2024-11-20T05:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Россию необходимо принудить силой к "справедливому миру". "Сама формулировка о принуждении России к миру удивляет. Эти бравадные речи абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений. Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили об июньском выступлении главы государства в российском МИД, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева. В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html

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