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В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России - РИА Новости, 20.11.2024
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01:36 20.11.2024 (обновлено: 05:46 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ugrozy-1984725779.html
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России - РИА Новости, 20.11.2024
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о принуждении силой России к... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:36
2024-11-20T05:46
владимир зеленский
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Россию необходимо принудить силой к "справедливому миру". "Сама формулировка о принуждении России к миру удивляет. Эти бравадные речи абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений. Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили об июньском выступлении главы государства в российском МИД, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева. В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html
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владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, москва, михаил шеремет, госдума рф, нато
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского в адрес России

Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал угрозы Зеленского в адрес России абсурдом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о принуждении силой России к миру.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Россию необходимо принудить силой к "справедливому миру".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским
19 ноября, 21:34
"Сама формулировка о принуждении России к миру удивляет. Эти бравадные речи абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений. Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.
В Кремле 15 ноября заявили, что готовность к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом России Владимиром Путиным, и напомнили об июньском выступлении главы государства в российском МИД, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.
В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На Западе сделали страшное предупреждение о Зеленском
19 ноября, 18:51
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваМихаил ШереметГосдума РФНАТО
 
 
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