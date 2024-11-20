https://ria.ru/20241120/ufa-1984761277.html

В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми

В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми - РИА Новости, 20.11.2024

В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми

Аниматор во время проведения устрашающего квеста с детьми в Уфе использовал электрошокер и физическую силу, возбуждено уголовное дело по факту травмирования... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:20

2024-11-20T10:20

2024-11-20T11:30

происшествия

россия

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УФА, 20 ноя – РИА Новости. Аниматор во время проведения устрашающего квеста с детьми в Уфе использовал электрошокер и физическую силу, возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух школьниц, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что организовали проверку и допросили актера квеста. Местные Telegram-каналы сообщали, что девочки получили травмы во время проведения квеста по случаю дня рождения сверстницы. Региональный следком сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". "Следствием предварительно установлено, что днем 16 ноября компания из шестерых несовершеннолетних девушек принимала участие в развлекательной игре – устрашающем квесте. Во время игры аниматор, который был задействован в игре, использовал электрошокер и физическую силу, в результате пострадали две 12-летние девочки, одна из которых обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241113/kvest-1983634183.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия