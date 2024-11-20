Рейтинг@Mail.ru
В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 20.11.2024 (обновлено: 11:30 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ufa-1984761277.html
В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми
В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми - РИА Новости, 20.11.2024
В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми
Аниматор во время проведения устрашающего квеста с детьми в Уфе использовал электрошокер и физическую силу, возбуждено уголовное дело по факту травмирования... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:20
2024-11-20T11:30
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984765581_0:0:1917:1079_1920x0_80_0_0_b5439fd90633f7b93154f120ab36032f.png
УФА, 20 ноя – РИА Новости. Аниматор во время проведения устрашающего квеста с детьми в Уфе использовал электрошокер и физическую силу, возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух школьниц, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что организовали проверку и допросили актера квеста. Местные Telegram-каналы сообщали, что девочки получили травмы во время проведения квеста по случаю дня рождения сверстницы. Региональный следком сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". "Следствием предварительно установлено, что днем 16 ноября компания из шестерых несовершеннолетних девушек принимала участие в развлекательной игре – устрашающем квесте. Во время игры аниматор, который был задействован в игре, использовал электрошокер и физическую силу, в результате пострадали две 12-летние девочки, одна из которых обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241113/kvest-1983634183.html
https://ria.ru/20241022/sk-1979222764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984765581_124:0:1577:1090_1920x0_80_0_0_668b678fb071a108c4423e5f7ebed710.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста с детьми

В Уфе аниматор использовал электрошокер во время квеста со школьницами

© Фото : sledcom02/TelegramПроцессуальная проверка по признакам преступления после сообщения о травмировании участников квеста
Процессуальная проверка по признакам преступления после сообщения о травмировании участников квеста - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : sledcom02/Telegram
Процессуальная проверка по признакам преступления после сообщения о травмировании участников квеста
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 20 ноя – РИА Новости. Аниматор во время проведения устрашающего квеста с детьми в Уфе использовал электрошокер и физическую силу, возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух школьниц, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии рассказали РИА Новости, что организовали проверку и допросили актера квеста. Местные Telegram-каналы сообщали, что девочки получили травмы во время проведения квеста по случаю дня рождения сверстницы.
Актёр интерактивного квеста Последняя экскурсия в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста
13 ноября, 23:22
Региональный следком сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"Следствием предварительно установлено, что днем 16 ноября компания из шестерых несовершеннолетних девушек принимала участие в развлекательной игре – устрашающем квесте. Во время игры аниматор, который был задействован в игре, использовал электрошокер и физическую силу, в результате пострадали две 12-летние девочки, одна из которых обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
СК поддержал идею о стандартах безопасности квестов для лиц старше 18 лет
22 октября, 01:21
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала