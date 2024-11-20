Британия не стала комментировать данные об ударе Storm Shadow по России
На Даунинг-стрит не прокомментировали данные об ударе Storm Shadow вглубь РФ
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы для удара вглубь РФ, сообщила в среду газета Guardian.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ.
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"В Великобритании представитель премьер-министра отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что производимые в Британии ракеты Storm Shadow были выпущены по целям в пределах Российской Федерации", - говорится в статье.
Представитель Стармера заявил, что в офисе премьера не будут комментировать сообщения или оперативные вопросы, однако, по информации Guardian, британские ракеты действительно были применены, пишет газета.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
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Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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