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Британия не стала комментировать данные об ударе Storm Shadow по России - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 20.11.2024 (обновлено: 20:41 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/udar-1984909771.html
Британия не стала комментировать данные об ударе Storm Shadow по России
Британия не стала комментировать данные об ударе Storm Shadow по России - РИА Новости, 20.11.2024
Британия не стала комментировать данные об ударе Storm Shadow по России
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:40
2024-11-20T20:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
кир стармер
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы для удара вглубь РФ, сообщила в среду газета Guardian. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. "В Великобритании представитель премьер-министра отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что производимые в Британии ракеты Storm Shadow были выпущены по целям в пределах Российской Федерации", - говорится в статье. Представитель Стармера заявил, что в офисе премьера не будут комментировать сообщения или оперативные вопросы, однако, по информации Guardian, британские ракеты действительно были применены, пишет газета. В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, великобритания, кир стармер, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, В мире
Британия не стала комментировать данные об ударе Storm Shadow по России

На Даунинг-стрит не прокомментировали данные об ударе Storm Shadow вглубь РФ

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы для удара вглубь РФ, сообщила в среду газета Guardian.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ.
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22 июня 2022, 17:18
"В Великобритании представитель премьер-министра отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что производимые в Британии ракеты Storm Shadow были выпущены по целям в пределах Российской Федерации", - говорится в статье.
Представитель Стармера заявил, что в офисе премьера не будут комментировать сообщения или оперативные вопросы, однако, по информации Guardian, британские ракеты действительно были применены, пишет газета.
В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияКир СтармерВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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