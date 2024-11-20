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Врач рассказала, кому нельзя есть творог - РИА Новости, 20.11.2024
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03:20 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html
Врач рассказала, кому нельзя есть творог
Врач рассказала, кому нельзя есть творог - РИА Новости, 20.11.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть творог
Противопоказаниями к употреблению творога могут стать аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек, также внимательнее к творогу в рационе стоит... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:20
2024-11-20T03:20
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Противопоказаниями к употреблению творога могут стать аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек, также внимательнее к творогу в рационе стоит отнестись людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите", - рассказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, рекомендуется употреблять не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым, однако для спортсменов суточная норма может быть и выше. "В умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому", - заключила Сухорукова.
https://ria.ru/20241008/tvorog-1604038165.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, кому нельзя есть творог

Гастроэнтеролог Сухорукова: творог противопоказан при ожирении и атеросклерозе

© iStock.com / Viktoriya_PodgornayaМуку насыпают в творог
Муку насыпают в творог - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / Viktoriya_Podgornaya
Муку насыпают в творог. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Противопоказаниями к употреблению творога могут стать аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек, также внимательнее к творогу в рационе стоит отнестись людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите", - рассказала Сухорукова.
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По словам гастроэнтеролога, рекомендуется употреблять не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым, однако для спортсменов суточная норма может быть и выше.
"В умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому", - заключила Сухорукова.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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