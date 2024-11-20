https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html

Врач рассказала, кому нельзя есть творог

Врач рассказала, кому нельзя есть творог - РИА Новости, 20.11.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть творог

Противопоказаниями к употреблению творога могут стать аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек, также внимательнее к творогу в рационе стоит... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:20

2024-11-20T03:20

2024-11-20T03:20

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Противопоказаниями к употреблению творога могут стать аллергия на молочный белок, гастрит и заболевания почек, также внимательнее к творогу в рационе стоит отнестись людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите", - рассказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, рекомендуется употреблять не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым, однако для спортсменов суточная норма может быть и выше. "В умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому", - заключила Сухорукова.

https://ria.ru/20241008/tvorog-1604038165.html

https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)