https://ria.ru/20241120/tu-214-1984907148.html

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух - РИА Новости, 21.11.2024

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух

Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-20T20:13

2024-11-20T20:13

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объединенная авиастроительная корпорация (оак)

трансаэро

ту-214

россия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Как уточнили в компании, речь идет о полете Ту-214, который используется в виде летающей лаборатории.Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С. П. Горбунова и продлился один час десять минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО "Туполев", задание на полет удалось выполнить в полном объеме. Самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией "Трансаэро". В 2015-м воздушное судно прекратило полеты и находилось на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на Казанский авиационный завод для дальнейшего дооснащения.

https://ria.ru/20241008/putin-1977014656.html

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Импортозамещенный самолет Ту-214 в воздухе в рамках программы летных испытаний Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова и продлился 1 час 10 минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО "Туполев", задание на полет выполнено в полном объеме. 2024-11-20T20:13 true PT0M17S

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объединенная авиастроительная корпорация (оак), трансаэро, ту-214, россия