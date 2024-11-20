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В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в среду в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:30
2024-11-20T07:30
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua."Киев/Бровары — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.В Киевской области с 22.17 мск вторника объявлена тревога, в Киеве она звучит более сорока минут.Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области взрывы вызваны работой ПВО.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Бровары, Киевская область, В мире, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Киеве и Броварах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы