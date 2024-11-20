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В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 20.11.2024 (обновлено: 07:43 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/tsn-1984737076.html
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в среду в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:30
2024-11-20T07:43
специальная военная операция на украине
киев
бровары
киевская область
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua."Киев/Бровары — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.В Киевской области с 22.17 мск вторника объявлена тревога, в Киеве она звучит более сорока минут.Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области взрывы вызваны работой ПВО.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html
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киев, бровары, киевская область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Бровары, Киевская область, В мире, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Киеве и Броварах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua.
"Киев/Бровары — взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщают о взрывах в Житомире
Вчера, 03:25
В Киевской области с 22.17 мск вторника объявлена тревога, в Киеве она звучит более сорока минут.
Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области взрывы вызваны работой ПВО.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 02:14
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевБроварыКиевская областьВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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