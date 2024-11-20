Рейтинг@Mail.ru
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2024
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg
В США ждут, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может начать переговоры с Россией по урегулированию на Украине на фоне решения... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:36
2024-11-20T14:36
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В США ждут, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может начать переговоры с Россией по урегулированию на Украине на фоне решения нынешнего американского президента Джо Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут. "Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине", - говорится в материале на сайте агентства. По мнению автора материала, Байден, разрешив Украине использовать американские ракеты для ударов по РФ, предоставил Трампу "еще один козырь" на возможных переговорах по урегулированию на Украине. Клут считает, что Байден якобы пытается помочь Трампу вести "реальные" переговоры. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Позже в Кремле ответили, что эта информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации "газетной уткой. Трамп ранее пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html
https://ria.ru/20241120/konets-1984770087.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg

Блумберг: в США ждут, что Трамп начнет переговоры с Путиным по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В США ждут, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может начать переговоры с Россией по урегулированию на Украине на фоне решения нынешнего американского президента Джо Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут.
"Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине", - говорится в материале на сайте агентства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
18 ноября, 05:05
По мнению автора материала, Байден, разрешив Украине использовать американские ракеты для ударов по РФ, предоставил Трампу "еще один козырь" на возможных переговорах по урегулированию на Украине. Клут считает, что Байден якобы пытается помочь Трампу вести "реальные" переговоры.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Позже в Кремле ответили, что эта информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации "газетной уткой.
Трамп ранее пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 10:56
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине
6 ноября, 18:05
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала