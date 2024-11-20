https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html

Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg

Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2024

Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg

В США ждут, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может начать переговоры с Россией по урегулированию на Украине на фоне решения... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:36

2024-11-20T14:36

2024-11-20T14:36

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В США ждут, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может начать переговоры с Россией по урегулированию на Украине на фоне решения нынешнего американского президента Джо Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ, считает автор колонки агентства Блумберг Андреас Клут. "Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине", - говорится в материале на сайте агентства. По мнению автора материала, Байден, разрешив Украине использовать американские ракеты для ударов по РФ, предоставил Трампу "еще один козырь" на возможных переговорах по урегулированию на Украине. Клут считает, что Байден якобы пытается помочь Трампу вести "реальные" переговоры. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Позже в Кремле ответили, что эта информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации "газетной уткой. Трамп ранее пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html

https://ria.ru/20241120/konets-1984770087.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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