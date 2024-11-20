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Служба ЧС в США считает сторонников Трампа внутренними террористами - РИА Новости, 20.11.2024
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11:02 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/tramp-1984770809.html
Служба ЧС в США считает сторонников Трампа внутренними террористами
Служба ЧС в США считает сторонников Трампа внутренними террористами - РИА Новости, 20.11.2024
Служба ЧС в США считает сторонников Трампа внутренними террористами
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) рассматривает сторонников победившего на президентских выборах Дональда Трампа как... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:02
2024-11-20T11:02
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) рассматривает сторонников победившего на президентских выборах Дональда Трампа как "внутренних террористов", сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер. Как сообщил Комер в соцсети X со ссылкой на источник, около 10 октября подрядчик агентства в штате Джорджия, на который обрушился ураган "Хелен", посетил дом "пожилого ветерана с ограниченными возможностями". "Он порекомендовал семье убрать материалы (предвыборной - ред.) кампании Трампа и знаки с дома и со двора, заявив, что его руководство из FEMA рассматривает сторонников Трампа как внутренних террористов", - написал конгрессмен. Он отметил, что пожилые владельцы дома были очень напуганы и убрали все, что указывало на их поддержку Трампа, однако в их дом сотрудники агентства так и не вернулись. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на администратора FEMA Дин Крисвелл сообщал о том, что в США уволили сотрудницу агентства, давшую указание не помогать людям, поддерживающим Трампа, во время урагана "Хелен". В начале октября Трамп раскритиковал администрацию США в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана, в то время как иностранным государствам направляются миллиарды долларов. Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии и Теннесси. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html
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в мире, сша, джорджия, кентукки, дональд трамп, джо байден, камала харрис, fema, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джорджия, Кентукки, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, FEMA, NBC, Выборы президента США — 2024
Служба ЧС в США считает сторонников Трампа внутренними террористами

Конгрессмен Комер: FEMA рассматривает сторонников Трампа как террористов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) рассматривает сторонников победившего на президентских выборах Дональда Трампа как "внутренних террористов", сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер.
Как сообщил Комер в соцсети X со ссылкой на источник, около 10 октября подрядчик агентства в штате Джорджия, на который обрушился ураган "Хелен", посетил дом "пожилого ветерана с ограниченными возможностями".
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"Он порекомендовал семье убрать материалы (предвыборной - ред.) кампании Трампа и знаки с дома и со двора, заявив, что его руководство из FEMA рассматривает сторонников Трампа как внутренних террористов", - написал конгрессмен.
Он отметил, что пожилые владельцы дома были очень напуганы и убрали все, что указывало на их поддержку Трампа, однако в их дом сотрудники агентства так и не вернулись.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на администратора FEMA Дин Крисвелл сообщал о том, что в США уволили сотрудницу агентства, давшую указание не помогать людям, поддерживающим Трампа, во время урагана "Хелен".
В начале октября Трамп раскритиковал администрацию США в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана, в то время как иностранным государствам направляются миллиарды долларов.
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Трамп обрушился с критикой на Байдена и Харрис из-за ситуации с ураганом
6 октября, 02:42
Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии и Теннесси.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев
14 октября, 06:20
 
В миреСШАДжорджияКентуккиДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисFEMANBCВыборы президента США — 2024
 
 
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