Служба ЧС в США считает сторонников Трампа внутренними террористами
Конгрессмен Комер: FEMA рассматривает сторонников Трампа как террористов
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) рассматривает сторонников победившего на президентских выборах Дональда Трампа как "внутренних террористов", сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер.
Как сообщил Комер в соцсети X со ссылкой на источник, около 10 октября подрядчик агентства в штате Джорджия, на который обрушился ураган "Хелен", посетил дом "пожилого ветерана с ограниченными возможностями".
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"Он порекомендовал семье убрать материалы (предвыборной - ред.) кампании Трампа и знаки с дома и со двора, заявив, что его руководство из FEMA рассматривает сторонников Трампа как внутренних террористов", - написал конгрессмен.
Он отметил, что пожилые владельцы дома были очень напуганы и убрали все, что указывало на их поддержку Трампа, однако в их дом сотрудники агентства так и не вернулись.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на администратора FEMA Дин Крисвелл сообщал о том, что в США уволили сотрудницу агентства, давшую указание не помогать людям, поддерживающим Трампа, во время урагана "Хелен".
В начале октября Трамп раскритиковал администрацию США в лице президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана, в то время как иностранным государствам направляются миллиарды долларов.
Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии и Теннесси.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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