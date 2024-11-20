СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине
Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express.
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"Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву", — рассказал в беседе с журналистами военный эксперт Николас Драммонд.
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По его словам, будущий американский лидер может передать украинцам ядерное оружие при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.
Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.
Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
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