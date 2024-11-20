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СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине - РИА Новости, 20.11.2024
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09:17 20.11.2024 (обновлено: 14:41 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html
СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине
СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:17
2024-11-20T14:41
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express.&quot;Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: &quot;У нас есть ядерное оружие, если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву&quot;, — рассказал в беседе с журналистами военный эксперт Николас Драммонд.По его словам, будущий американский лидер может передать украинцам ядерное оружие при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
https://ria.ru/20241120/udar-1984726669.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, bild, нато
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Bild, НАТО
СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине

Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express.
«

"Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву", — рассказал в беседе с журналистами военный эксперт Николас Драммонд.

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По его словам, будущий американский лидер может передать украинцам ядерное оружие при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.
Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.
Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
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