https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html

СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине

СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине - РИА Новости, 20.11.2024

СМИ рассказали, что Трамп может тайно передать Украине

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:17

2024-11-20T09:17

2024-11-20T14:41

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие, пишет британское издание Express."Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву", — рассказал в беседе с журналистами военный эксперт Николас Драммонд.По его словам, будущий американский лидер может передать украинцам ядерное оружие при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.

https://ria.ru/20241120/udar-1984726669.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984711309.html

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в мире, киев, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, bild, нато