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Reuters: президент Бразилии разозлил Запад одним шагом по Украине - РИА Новости, 20.11.2024
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01:09 20.11.2024 (обновлено: 10:42 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/tekst-1984723723.html
Reuters: президент Бразилии разозлил Запад одним шагом по Украине
Reuters: президент Бразилии разозлил Запад одним шагом по Украине - РИА Новости, 20.11.2024
Reuters: президент Бразилии разозлил Запад одним шагом по Украине
Представители европейских стран были недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:09
2024-11-20T10:42
в мире
бразилия
украина
франция
луис инасиу лула да силва
эммануэль макрон
олаф шольц
большая двадцатка
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Представители европейских стран были недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники."Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате", — рассказали дипломаты.По данным агентства, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство таким шагом бразильского лидера, выразив мнение, что "текст бы только выиграл", если бы "был более откровенным" в отношении конфликта на Украине."Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь", — сказал он.Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, назвал разногласия среди участников G20 по поводу текста "отличительной чертой времени в меняющемся мире".Как отмечается, Бразилия приняла коммюнике в спешном порядке, чтобы сформировать итоговый документ к окончанию мероприятия."Бразилия поспешила с принятием коммюнике в понедельник вечером, чтобы избежать риска того, что саммит завершится без окончательной декларации, несмотря на то, что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне", — пояснили бразильские дипломаты.Ранее издание Financial Times сообщало, что ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа. В итоге в нем приветствуются все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира. Кроме того, в декларации указано, что лидеры стран G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочки поставок.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях.Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html
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в мире, бразилия, украина, франция, луис инасиу лула да силва, эммануэль макрон, олаф шольц, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Украина, Франция, Луис Инасиу Лула да Силва, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Большая двадцатка
Reuters: президент Бразилии разозлил Запад одним шагом по Украине

Reuters: лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасиу да Силва
Президент Бразилии Лула Инасиу да Силва - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасиу да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Представители европейских стран были недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«
"Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате", — рассказали дипломаты.
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По данным агентства, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство таким шагом бразильского лидера, выразив мнение, что "текст бы только выиграл", если бы "был более откровенным" в отношении конфликта на Украине.
"Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь", — сказал он.
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, назвал разногласия среди участников G20 по поводу текста "отличительной чертой времени в меняющемся мире".
Как отмечается, Бразилия приняла коммюнике в спешном порядке, чтобы сформировать итоговый документ к окончанию мероприятия.
Лидеры стран G20 фотографируются в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 18 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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"Бразилия поспешила с принятием коммюнике в понедельник вечером, чтобы избежать риска того, что саммит завершится без окончательной декларации, несмотря на то, что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне", — пояснили бразильские дипломаты.
Ранее издание Financial Times сообщало, что ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа.
В итоге в нем приветствуются все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира. Кроме того, в декларации указано, что лидеры стран G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочки поставок.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва согласна с пунктом итоговой декларации G20 по Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях.
Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреБразилияУкраинаФранцияЛуис Инасиу Лула да СилваЭммануэль МакронОлаф ШольцБольшая двадцатка
 
 
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