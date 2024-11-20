https://ria.ru/20241120/tbilisi-1984739063.html

Участники акции протеста в центре Тбилиси разошлись

Участники акции протеста в центре Тбилиси разошлись - РИА Новости, 20.11.2024

Участники акции протеста в центре Тбилиси разошлись

Участники акции протеста в центре Тбилиси разошлись, автомобильное движение на проспектах восстановлено, кадры транслируют грузинские телекомпании. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:08

2024-11-20T08:08

2024-11-20T08:08

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Участники акции протеста в центре Тбилиси разошлись, автомобильное движение на проспектах восстановлено, кадры транслируют грузинские телекомпании. Ранее акция началась перед зданием Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе, однако под утро полиция вытеснила протестующих к проспекту Меликишвили. Один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе призвал протестующих разойтись и отдохнуть. Он пообещал озвучить последующие планы протеста в течение дня. На данный момент спецслужбы проводят работу по очистке улиц, автомобильное движение восстановлено по всему району. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241120/gruziya-1984738273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024