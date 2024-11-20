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Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2024
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17:06 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/tayfun-1984875469.html
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2024
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших в результате шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Ий", обрушившегося на самый густонаселенный филиппинский остров Лусон, увеличилось до... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:06
2024-11-20T17:06
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Ий", обрушившегося на самый густонаселенный филиппинский остров Лусон, увеличилось до девяти, сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC). Ранее сообщалось о семи погибших и трех пострадавших. "NDRRMC в среду подтвердил информацию о девяти погибших в результате недавнего тропического циклона", - пишет издание. Отмечается, что число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами - "Иньсин", "Тораджи" и "Ман-Ий" - превысило 3 миллиона человек, из которых более 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. В конце октября в результате тропического шторма "Трами" и супертайфуна "Конг-рей" погибли по меньшей мере 145 человек. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышало 7 миллионов по всей стране. В ноябре еще три тайфуна - "Иньсин", "Тораджи" и "Усаги" - обрушились на Филиппины, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек. Ранее местные СМИ сообщали, что соседние страны региона - Сингапур, Бруней, Малайзия и Индонезия - оказывают помощь Филиппинам. В частности, ВВС Сингапура доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Также США выделили Филиппинам финансовую помощь общим объемом 280 филиппинских песо (5 миллионов долларов США).
https://ria.ru/20240911/vetnam-1972165588.html
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в мире, филиппины, сингапур, сша
В мире, Филиппины, Сингапур, США
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти

Число погибших в результате тайфуна "Ман-Ий" на Филиппинах достигло девяти

© AP Photo / Bullit MarquezПоследствия тайфуна на Филиппинах
Последствия тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Bullit Marquez
Последствия тайфуна на Филиппинах
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Ий", обрушившегося на самый густонаселенный филиппинский остров Лусон, увеличилось до девяти, сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC).
Ранее сообщалось о семи погибших и трех пострадавших.
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"NDRRMC в среду подтвердил информацию о девяти погибших в результате недавнего тропического циклона", - пишет издание.
Отмечается, что число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами - "Иньсин", "Тораджи" и "Ман-Ий" - превысило 3 миллиона человек, из которых более 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. В конце октября в результате тропического шторма "Трами" и супертайфуна "Конг-рей" погибли по меньшей мере 145 человек. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышало 7 миллионов по всей стране. В ноябре еще три тайфуна - "Иньсин", "Тораджи" и "Усаги" - обрушились на Филиппины, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек.
Ранее местные СМИ сообщали, что соседние страны региона - Сингапур, Бруней, Малайзия и Индонезия - оказывают помощь Филиппинам. В частности, ВВС Сингапура доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Также США выделили Филиппинам финансовую помощь общим объемом 280 филиппинских песо (5 миллионов долларов США).
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