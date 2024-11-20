https://ria.ru/20241120/tayfun-1984875469.html

Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти

Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2024

Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах выросло до девяти

Число погибших в результате шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Ий", обрушившегося на самый густонаселенный филиппинский остров Лусон, увеличилось до... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:06

2024-11-20T17:06

2024-11-20T17:06

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Ий", обрушившегося на самый густонаселенный филиппинский остров Лусон, увеличилось до девяти, сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC). Ранее сообщалось о семи погибших и трех пострадавших. "NDRRMC в среду подтвердил информацию о девяти погибших в результате недавнего тропического циклона", - пишет издание. Отмечается, что число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами - "Иньсин", "Тораджи" и "Ман-Ий" - превысило 3 миллиона человек, из которых более 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. В конце октября в результате тропического шторма "Трами" и супертайфуна "Конг-рей" погибли по меньшей мере 145 человек. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышало 7 миллионов по всей стране. В ноябре еще три тайфуна - "Иньсин", "Тораджи" и "Усаги" - обрушились на Филиппины, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек. Ранее местные СМИ сообщали, что соседние страны региона - Сингапур, Бруней, Малайзия и Индонезия - оказывают помощь Филиппинам. В частности, ВВС Сингапура доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Также США выделили Филиппинам финансовую помощь общим объемом 280 филиппинских песо (5 миллионов долларов США).

https://ria.ru/20240911/vetnam-1972165588.html

https://ria.ru/20231006/tayfun-1900838377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, филиппины, сингапур, сша