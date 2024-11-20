https://ria.ru/20241120/svr-1984768400.html

СВР продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада

СВР продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада - РИА Новости, 20.11.2024

СВР продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада

Служба внешней разведки РФ продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада, эта информация востребована у зарубежных СМИ, остро нуждающихся в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:48

2024-11-20T10:48

2024-11-20T10:48

безопасность

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

ми-6

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ продолжит делать заявления об антироссийских планах Запада, эта информация востребована у зарубежных СМИ, остро нуждающихся в актуальных и объективных материалах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Служба внешней разведки Российской Федерации заинтересована в том, чтобы объективная, достоверная и потому правдивая информация о ситуации вокруг нашей страны, о враждебных или недружественных вызовах и угрозах, направленных против безопасности и единства России, была доведена до общественности точно и ответственно. Практика такой коммуникации показала, что этот формат весьма эффективен и результативен", - сказал Нарышкин. Как отмечают эксперты, СВР с начала специальной военной операции пошла на беспрецедентный шаг, начав регулярно открыто публиковать официальные заявления, касающиеся планов Запада и подконтрольного ему киевского режима. Эти заявления – инструмент в работе на упреждение, ранее пояснял Нарышкин. "Информация, доводимая через пресс-бюро СВР России, востребована, потому что российские и зарубежные СМИ остро нуждаются в актуальных и объективных материалах, позволяющих правильно ориентироваться в информационном море, который захлестывает вал идеологической ангажированности и злобной дезинформации пропагандистских рупоров Запада. Будем продолжать и совершенствовать эту работу", - подчеркнул Нарышкин. При этом Россия не нуждается в том, чтобы СВР, уподобляясь американскому ЦРУ и британской Ми-6, раскрывала секреты своей повседневной деятельности, добавил Нарышкин. "Могу вас уверить, что СВР постоянно и с успехом адаптируется к современным вызовам и угрозам", - отметил он. Лучшей оценкой сведений, добываемых СВР, является их реализация при принятии важных государственных решений высшим руководством страны, подытожил Нарышкин.

https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220900.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), ми-6