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На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 20.11.2024 (обновлено: 19:56 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/svo-1984905704.html
На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО
На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО - РИА Новости, 20.11.2024
На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО
Мемориальная акция в честь погибших в ходе СВО военнослужащих 150-й дивизии ВС России прошла на Саур-Могиле, в ней приняли участие бывшие солдаты и офицеры... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:55
2024-11-20T19:56
специальная военная операция на украине
ростовская область
шахты
вооруженные силы рф
россия
саур-могила
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Мемориальная акция в честь погибших в ходе СВО военнослужащих 150-й дивизии ВС России прошла на Саур-Могиле, в ней приняли участие бывшие солдаты и офицеры подразделения, а также члены волонтёрских организаций и представители местной власти, рассказал РИА Новости участник мероприятия. "Сегодня мы находимся на Саур-Могиле, где мы высадили аллею, чтобы почтить память военнослужащих нашей прославленной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии... Мы установили здесь таблички в честь каждого подразделения, которое входит в состав нашей дивизии", - рассказал агентству бывший военнослужащий с позывным "Кваттро". Офицер также добавил, что акция имела для него личное значение, поскольку среди погибших военнослужащих были его боевые товарищи. 150-я дивизия продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО на донецком направлении в составе группировки войск "Юг". "Лично для меня это важно, потому что мои товарищи, с которыми я учился, проходил службу, так же, как я, попали в это соединение и, к сожалению, некоторые из них погибли при выполнении воинского долга, с мужеством его выполнив, отдали свою жизнь ради Родины", - добавил "Кваттро". Организатором акции выступил Комитет семей воинов Отечества Ростовской области. Приглашенными гостями стали депутат законодательного собрания Ростовской области, родительский комитет 150-й дивизии, "Русская община" и гуманитарная группа города Шахты, "Волонтерский десант". "Наших бойцов здесь захороненных нет. Но хотелось бы, чтобы про них тоже помнили", — прокомментировала мероприятие руководитель Комитета семей воинов Отечества Ростовской области Светлана Глушкова.
https://ria.ru/20241005/bashkiriya-1976524611.html
https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html
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ростовская область, шахты, вооруженные силы рф, россия, саур-могила
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Шахты, Вооруженные силы РФ, Россия, Саур-Могила
На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО

На Саур-Могиле бойцы 150-й дивизии ВС России почтили память павших товарищей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Мемориальная акция в честь погибших в ходе СВО военнослужащих 150-й дивизии ВС России прошла на Саур-Могиле, в ней приняли участие бывшие солдаты и офицеры подразделения, а также члены волонтёрских организаций и представители местной власти, рассказал РИА Новости участник мероприятия.
"Сегодня мы находимся на Саур-Могиле, где мы высадили аллею, чтобы почтить память военнослужащих нашей прославленной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии... Мы установили здесь таблички в честь каждого подразделения, которое входит в состав нашей дивизии", - рассказал агентству бывший военнослужащий с позывным "Кваттро".
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Офицер также добавил, что акция имела для него личное значение, поскольку среди погибших военнослужащих были его боевые товарищи. 150-я дивизия продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО на донецком направлении в составе группировки войск "Юг".
"Лично для меня это важно, потому что мои товарищи, с которыми я учился, проходил службу, так же, как я, попали в это соединение и, к сожалению, некоторые из них погибли при выполнении воинского долга, с мужеством его выполнив, отдали свою жизнь ради Родины", - добавил "Кваттро".
Организатором акции выступил Комитет семей воинов Отечества Ростовской области. Приглашенными гостями стали депутат законодательного собрания Ростовской области, родительский комитет 150-й дивизии, "Русская община" и гуманитарная группа города Шахты, "Волонтерский десант".
"Наших бойцов здесь захороненных нет. Но хотелось бы, чтобы про них тоже помнили", — прокомментировала мероприятие руководитель Комитета семей воинов Отечества Ростовской области Светлана Глушкова.
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