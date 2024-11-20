https://ria.ru/20241120/svo-1984905704.html

На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО

На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО - РИА Новости, 20.11.2024

На Саур-Могиле прошла мемориальная акция в честь погибших в СВО

Мемориальная акция в честь погибших в ходе СВО военнослужащих 150-й дивизии ВС России прошла на Саур-Могиле, в ней приняли участие бывшие солдаты и офицеры... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:55

2024-11-20T19:55

2024-11-20T19:56

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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Мемориальная акция в честь погибших в ходе СВО военнослужащих 150-й дивизии ВС России прошла на Саур-Могиле, в ней приняли участие бывшие солдаты и офицеры подразделения, а также члены волонтёрских организаций и представители местной власти, рассказал РИА Новости участник мероприятия. "Сегодня мы находимся на Саур-Могиле, где мы высадили аллею, чтобы почтить память военнослужащих нашей прославленной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии... Мы установили здесь таблички в честь каждого подразделения, которое входит в состав нашей дивизии", - рассказал агентству бывший военнослужащий с позывным "Кваттро". Офицер также добавил, что акция имела для него личное значение, поскольку среди погибших военнослужащих были его боевые товарищи. 150-я дивизия продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО на донецком направлении в составе группировки войск "Юг". "Лично для меня это важно, потому что мои товарищи, с которыми я учился, проходил службу, так же, как я, попали в это соединение и, к сожалению, некоторые из них погибли при выполнении воинского долга, с мужеством его выполнив, отдали свою жизнь ради Родины", - добавил "Кваттро". Организатором акции выступил Комитет семей воинов Отечества Ростовской области. Приглашенными гостями стали депутат законодательного собрания Ростовской области, родительский комитет 150-й дивизии, "Русская община" и гуманитарная группа города Шахты, "Волонтерский десант". "Наших бойцов здесь захороненных нет. Но хотелось бы, чтобы про них тоже помнили", — прокомментировала мероприятие руководитель Комитета семей воинов Отечества Ростовской области Светлана Глушкова.

https://ria.ru/20241005/bashkiriya-1976524611.html

https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html

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ростовская область, шахты, вооруженные силы рф, россия, саур-могила