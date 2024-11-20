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В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО - РИА Новости, 20.11.2024
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15:19 20.11.2024 (обновлено: 16:52 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/svo-1984849647.html
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО - РИА Новости, 20.11.2024
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО
Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у участников специальной военной операции и их близких, сообщила российская компания-разработчик... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:19
2024-11-20T16:52
единая россия
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у участников специальной военной операции и их близких, сообщила российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T."Компания F.A.C.C.T. ...отмечает использование новой схемы мошенничества против участников СВО", — говорится в релизе.Для поиска потенциальных жертв злоумышленники используют тематические Telegram-чаты, посвященные поддержке участников СВО и сборам помощи для фронта. Сначала мошенники под видом волонтеров и медсестер втираются в доверие, и после того, как жертва упомянет или подтвердит, что участвует в СВО, они невзначай упоминают о фейковой выплате в 100 тысяч рублей от "Единой России".Далее они направляют ссылку, переходя по которой жертва попадает в поддельный магазин Google Play. Здесь предлагается скачать приложение, которое на самом деле содержит вирус для Android. Причем на iOS такое приложение установить нельзя.Сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и SMS. Кроме того, жертву просят указать личные данные: ФИО, номера банковской карты, телефона и СНИЛС. Когда аферисты получают все необходимые сведения, они могут списать деньги с банковского счета.При этом мошенники работают по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения получают в гривнах, добавили в компании.По данным F.A.C.C.T., эта схема действует с апреля 2024 года. С ее помощью преступники украли уже 13 миллионов рублей. Жертвами мошенничества стали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей.Как подчеркнули в компании, мошенники активизируются в периоды, когда военным перечисляют выплаты, рассчитывая, что бойцы и их родственники не станут разбираться в деталях."С 2022 года мы фиксируем активное использование мошенниками темы выплат участникам СВО и их семьям. Обычно преступники применяют проверенные временем схемы, подстраивая их под новые информационные поводы", — рассказала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.Специалисты компании напомнили, что всю информацию о мерах социальной поддержки участников СВО, ветеранов и их семей можно найти на "Госуслугах". Пользователям порекомендовали не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также устанавливать приложения только из официальных магазинов.
https://realty.ria.ru/20241116/moshenniki-1983690024.html
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единая россия, россия, общество, происшествия
Единая Россия, Россия, Общество, Происшествия
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО

Мошенники под видом волонтеров и медсестер крадут деньги у участников СВО

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у участников специальной военной операции и их близких, сообщила российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
"Компания F.A.C.C.T. ...отмечает использование новой схемы мошенничества против участников СВО", — говорится в релизе.
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Для поиска потенциальных жертв злоумышленники используют тематические Telegram-чаты, посвященные поддержке участников СВО и сборам помощи для фронта. Сначала мошенники под видом волонтеров и медсестер втираются в доверие, и после того, как жертва упомянет или подтвердит, что участвует в СВО, они невзначай упоминают о фейковой выплате в 100 тысяч рублей от "Единой России".
Далее они направляют ссылку, переходя по которой жертва попадает в поддельный магазин Google Play. Здесь предлагается скачать приложение, которое на самом деле содержит вирус для Android. Причем на iOS такое приложение установить нельзя.
Сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и SMS. Кроме того, жертву просят указать личные данные: ФИО, номера банковской карты, телефона и СНИЛС. Когда аферисты получают все необходимые сведения, они могут списать деньги с банковского счета.
При этом мошенники работают по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения получают в гривнах, добавили в компании.
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По данным F.A.C.C.T., эта схема действует с апреля 2024 года. С ее помощью преступники украли уже 13 миллионов рублей. Жертвами мошенничества стали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей.
Как подчеркнули в компании, мошенники активизируются в периоды, когда военным перечисляют выплаты, рассчитывая, что бойцы и их родственники не станут разбираться в деталях.
"С 2022 года мы фиксируем активное использование мошенниками темы выплат участникам СВО и их семьям. Обычно преступники применяют проверенные временем схемы, подстраивая их под новые информационные поводы", — рассказала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
Специалисты компании напомнили, что всю информацию о мерах социальной поддержки участников СВО, ветеранов и их семей можно найти на "Госуслугах". Пользователям порекомендовали не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также устанавливать приложения только из официальных магазинов.
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