https://ria.ru/20241120/svo-1984849647.html

В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО

В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО - РИА Новости, 20.11.2024

В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО

Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у участников специальной военной операции и их близких, сообщила российская компания-разработчик... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:19

2024-11-20T15:19

2024-11-20T16:52

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему хищения денег у участников специальной военной операции и их близких, сообщила российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T."Компания F.A.C.C.T. ...отмечает использование новой схемы мошенничества против участников СВО", — говорится в релизе.Для поиска потенциальных жертв злоумышленники используют тематические Telegram-чаты, посвященные поддержке участников СВО и сборам помощи для фронта. Сначала мошенники под видом волонтеров и медсестер втираются в доверие, и после того, как жертва упомянет или подтвердит, что участвует в СВО, они невзначай упоминают о фейковой выплате в 100 тысяч рублей от "Единой России".Далее они направляют ссылку, переходя по которой жертва попадает в поддельный магазин Google Play. Здесь предлагается скачать приложение, которое на самом деле содержит вирус для Android. Причем на iOS такое приложение установить нельзя.Сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и SMS. Кроме того, жертву просят указать личные данные: ФИО, номера банковской карты, телефона и СНИЛС. Когда аферисты получают все необходимые сведения, они могут списать деньги с банковского счета.При этом мошенники работают по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения получают в гривнах, добавили в компании.По данным F.A.C.C.T., эта схема действует с апреля 2024 года. С ее помощью преступники украли уже 13 миллионов рублей. Жертвами мошенничества стали как минимум 230 человек, а средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей.Как подчеркнули в компании, мошенники активизируются в периоды, когда военным перечисляют выплаты, рассчитывая, что бойцы и их родственники не станут разбираться в деталях."С 2022 года мы фиксируем активное использование мошенниками темы выплат участникам СВО и их семьям. Обычно преступники применяют проверенные временем схемы, подстраивая их под новые информационные поводы", — рассказала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.Специалисты компании напомнили, что всю информацию о мерах социальной поддержки участников СВО, ветеранов и их семей можно найти на "Госуслугах". Пользователям порекомендовали не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также устанавливать приложения только из официальных магазинов.

https://realty.ria.ru/20241116/moshenniki-1983690024.html

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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единая россия, россия, общество, происшествия