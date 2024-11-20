https://ria.ru/20241120/svo-1984818958.html

ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024

ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

Российские подразделения ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:56

2024-11-20T13:56

2024-11-20T14:31

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщили в Минобороны."Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской Рощи", — говорится в сводке.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ возле 22 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.Потери противника за сутки составили:Помимо этого, за прошедшие сутки в плен сдались 11 украинских солдат.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34 390 военнослужащих и 215 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html

https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область