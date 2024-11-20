ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области
МО: ВС России уничтожили группировку ВСУ, блокированную в Ольговской Роще
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской Рощи", — говорится в сводке.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ возле 22 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.
Потери противника за сутки составили:
- более 400 военнослужащих;
- шесть боевых машин пехоты, включая БМП Marder производства Германии;
- четыре бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США;
- самоходная артиллерийская установка "Богдана";
- самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании;
- станция радиоэлектронной борьбы;
- двадцать автомобилей.
Помимо этого, за прошедшие сутки в плен сдались 11 украинских солдат.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34 390 военнослужащих и 215 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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