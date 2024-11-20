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ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
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13:56 20.11.2024 (обновлено: 14:31 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/svo-1984818958.html
ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области
Российские подразделения ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:56
2024-11-20T14:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской Рощи&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ возле 22 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.Потери противника за сутки составили:Помимо этого, за прошедшие сутки в плен сдались 11 украинских солдат.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34 390 военнослужащих и 215 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

МО: ВС России уничтожили группировку ВСУ, блокированную в Ольговской Роще

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской Рощи", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ возле 22 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.
Потери противника за сутки составили:
  • более 400 военнослужащих;
  • шесть боевых машин пехоты, включая БМП Marder производства Германии;
  • четыре бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка "Богдана";
  • самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании;
  • станция радиоэлектронной борьбы;
  • двадцать автомобилей.
Помимо этого, за прошедшие сутки в плен сдались 11 украинских солдат.
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Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34 390 военнослужащих и 215 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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